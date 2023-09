V Plzni na Roudné hořely dům, hala i odpadky, kriminalisté hledají žháře

Všechny požáry mají shodnou lokalitu - Lochotínská ulice a její okolí. Vůbec největší požár vypukl v pondělí 14. srpna dopoledne, kdy kompletně shořela střecha a půda historické budovy. Ještě před příjezdem hasičů policisté z domu, který je neobyvatelný, evakuovali dva muže. Podle všeho šlo o bezdomovce.

Při náročném zásahu se zranili dva hasiči, kteří propadli schodištěm. Škodu tenkrát hasiči předběžně vyčíslili na zhruba pět milionů korun. Kdo oheň založil, se neprokázalo.

Hasiči se ale k budově museli s technikou vrátit ještě tentýž den odpoledne, kdy do objektu opětovně vnikli bezdomovci a zapálili nově nahromaděný nepořádek.

Stejná situace se opakovala o tři dny později, 17. srpna, a to hned dvakrát. Opět někdo nanosil do chodby odpad a zapálil ho. To bylo krátce po deváté hodině ráno. Ve čtyři hodiny odpoledne začalo hořet v jednom z bytů v přízemí. Po tomto zásahu hasiči objekt zabezpečili tak, aby se do něj už nikdo nedostal.

Policisté nedaleko domu našli dva podezřelé opilé muže, kteří se podle svědků měli u objektu pohybovat.

Hasiči vyjížděli kvůli žháři i několikrát za den

Další výjezd měli hasiči 22. srpna, tentokrát zasahovali u požáru opuštěné výrobní haly, kde hořel nashromážděný nepořádek o velikosti pět krát pět metrů. „Jednalo se o hangár bez obvodových zdí, určen k demolici. Škoda proto žádná nevznikla. Šlo o úmyslné zapálení,“ konstatoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Žhář pak 9. září kolem deváté hodiny dopoledne zapálil plastový kontejner na odpad o objemu 1 100 litrů, který stál u restaurace v Lochotínské ulici. Plameny poničily dřevěné obložení schodiště, sálavé teplo pak nezateplenou fasádu a okap. Škodu v tomto případě hasiči vyčíslili na téměř 100 tisíc korun.

Žhář o sobě dal vědět ještě tentýž den odpoledne, kdy přinesl odpadky a hadry ke dveřím budovy, která je památkově chráněná, a věci zapálil. Plamenů si všiml náhodný kolemjdoucí a společně s majitelem objektu je uhasili.

Hořelo také 14. září kolem desáté hodiny večer. Scénář byl stejný jako v předchozím případě. Žhář nanosil odpadky ke dveřím penzionu a zapálil je. Škoda přesáhla deset tisíc korun.

Naposledy vyjížděli hasiči do Lochotínské ulice v pondělí. V areálu stejné opuštěné výrobní haly shořel zahradní domek, kde žil bezdomovec.

Případy se policie zabývá. „Prověřujeme veškeré okolnosti. Zatím nebylo sděleno podezření ze spáchání trestné činnosti,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Podle serveru Krimi Plzeň je podezřelým jeden z bezdomovců, který se pohyboval u vyhořelého domu.