Střela prošla hlavou i míchou, řekl znalec k vraždě ženy, jíž přihlíželo dítě

Souzený Albert Aliu u dnešního hlavního líčení nebyl. Už v předstihu požádal, že nechce poslouchat, co smrtící střela oběti způsobila.

Soudní lékař Miroslav Dvořák popisoval rozsah zranění zjištěných při pitvě zemřelé sedmatřicetileté ženy.

Střela z nelegálně držené zbraně prošla její čelistí, vyrazila dva zuby, prostřelila jazyk a prošla krkem. Roztříštila a rozlámala části dvou krčních obratlů a poškodila jednu ze čtyř tepen, které krví zásobují mozek.

Žena měla podle znalce poraněnou i krční míchu v místě, které se mimo jiné uplatňuje při regulaci dýchání a krevního oběhu.

„Z lékařských údajů vyplývá, že od okamžiku střelného poranění došlo u poškozené k selhání základních životních funkcí. Bylo zjištěné kóma, bezdeší, šokový pokles krevního tlaku, srdeční zástava, masivní krvácení z dutiny ústní i rozsáhlé vdechnutí krve do plic,“ uvedl znalec Dvořák.

Žena neměla sebemenší šanci přežít. Jedenáct dnů ležela v nemocnici na přístrojích, život jí nezachránila ani okamžitá operace.

Čtyřiačtyřicetiletý Albert Aliu nepopírá, že po družce vystřelil. Prý ale neúmyslně. „Najednou vyšla rána. Uviděl jsem kouř. Pak jsem se vrátil zpátky do auta. Přijel jsem ke tchánovi a řekl mu, že jsem asi zranil družku. Nevím, o čem jsme se spolu bavili. Já jsem sedl do druhého auta a jel do Plzně. Po cestě jsem vyhodil zbraň i telefon,“ vypověděl již dříve Aliu.



Soud vyslýchal i synovce obžalovaného, který byl u zatýkání. Právě k příbuzným do Plzně totiž Aliu zamířil krátce po činu, před domem nedaleko bydliště se pak nechal zatknout policií.

„Albert byl bledej, mimo. Říkal, že se něco stalo. Moji rodiče jeli do Rokycan a řekli mi, ať zůstanu s Albertem, ať ho hlídám. Kousek od baráku pak byla policejní auta. Šli jsme k nim, zatkli nás oba,“ popsal svědek.

Před zraky syna popravil ženu jediným výstřelem (3. 10. 2019)

VIDEO: Před zraky syna popravil ženu jediným výstřelem, říká žalobce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vraždu a nedovolené ozbrojování hrozí obžalovanému až 18 let vězení.

Tragédie se odehrála 18. října 2018 v Rokycanech. Žena seděla spolu se synem v autě před továrnou a čekala na kamarádku, až jí skončí odpolední směna. Po chvíli ale za ní přijel Albert Aliu.

„Po krátké slovní rozepři s poškozenou vytáhl z kapsy bundy pistoli, namířil na její hlavu a jednou vystřelil,“ uvedl státní zástupce. Vše se odehrálo před zraky jejich pětiletého syna, který seděl na zadní sedačce.

Mezi partnery byly hádky na denním pořádku. Běžné bylo i to, že se žena často stěhovala na několik dní ke své matce. Důvodem sporů bylo to, že žena měla poměr s Alžířanem.

V minulosti byl Albert Aliu odsouzený na 10 let za obchody s drogami. V roce 2017 byl z vězení podmínečně propuštěn.

Utýral ji, říká otec postřelené z Rokycan (21. 20. 2018)