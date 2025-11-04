Hanebný zloděj. Z hrobu na rokycanském hřbitově odsunul desku a ukradl pět uren

Šok zažil na rokycanském hřbitově sedmdesátiletý muž, který přišel zapálit svíčku na hrob své příbuzné. Žulová deska byla odsunutá a pět ze šesti uren zmizelo. Zloděj je zřejmě ukradl, protože byly měděné.
ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MAFRA

Senior se vypravil na hřbitov v Rokycanech u příležitosti Dušiček v sobotu odpoledne. Když ale přišel k hrobu své zemřelé příbuzné, zhrozil se.

„Neznámý pachatel tam totiž dle dosud zjištěných skutečností v blíže nezjištěné době od začátku dubna letošního roku do 1. listopadu odsunul žulovou desku hrobu a vyjmul z něj pět ze šesti uložených uren,“ popsal případ policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Podle něj byl důvod pro toto neomluvitelné jednání jasný. „Některé z uren totiž byly podle všeho měděné a zloděje vidina zisku přiměla k tomu, aby spáchal tento těžko pochopitelný čin,“ domnívá se mluvčí.

Senior vše oznámil rokycanským policistům, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení lidských ostatků a případem se dále zabývají.

