Muž kvůli neshodám ubodal spící přítelkyni, žalobce pro něj navrhuje 14 let

Devětapadesátiletou ženu, která pracovala jako vedoucí školní jídelny, ubodal Ladislav U. devíti ranami ve spánku. Přijel za ní kolem třetí hodiny ráno domů. Poté utekl. Po několika hodinách ho policisté vypátrali.

„Slyšel jsem, že každý člověk udělá jednou v životě chybu. Já ji udělal 22. května. Byly to tři, maximálně čtyři sekundy života, kdy jsem...,“ nedokončil větu před soudem senior.

Pozůstalí požadují jako náhradu nemajetkové újmy částku kolem 3,5 milionu korun.

Již mrtvou ženu nalezli rodinní příslušníci 22. května poté, co nepřišla ráno do práce, což bylo pro ni neobvyklé, a začali ji proto hledat. Podle předběžné pitevní zprávy ani při rychlé pomoci zdravotnické služby neměla šanci přežít. Bodné rány směřovaly do horní části hrudníku, žena vykrvácela.

Důvodem vraždy byly podle kriminalistů partnerské neshody. Žena se s mužem chtěla rozejít. Dvojice spolu ve společné domácnosti už nežila. Pachatel si nůž do domu přinesl a pak ho také odnesl a zahodil do rybníku. Tam ho také potápěči našli.