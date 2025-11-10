Obě nehody se staly na křižovatce mezi Osekem a Vitinkou. K první došlo v neděli v půl páté odpoledne. Střetla se zde dvě osobní auta, obě skončila mimo silnici.
„Čtyřiasedmdesátiletá řidička vozidla Citroën jela po vedlejší pozemní komunikaci směrem od Vitinky a při vjezdu do křižovatky zřejmě nedala přednost automobilu Mercedes jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci směrem na Březinu,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
„Dvě osoby jsme museli vyprostit,“ upozornil za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.
V nemocnici nakonec skončili celkem čtyři lidé se středně těžkými úrazy. „Jednalo se o dvě ženy a dva muže ve věku od 31 do 74 let. Na místě jsme dále ošetřili dívku předškolního věku, jejíž zdravotní stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení,“ upřesnila o víkendové nehodě Karolina Korčíková.
Hasiči vyjížděli na úplně stejné místo k další nehodě v pondělí v půl sedmé ráno. „Devětatřicetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Fabia od obce Vitinka a na křižovatce nedal přednost vozidlu Opel Astra, jenž řídil pětapadesátiletý řidič, a došlo ke střetu,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Po nárazu skončil opel na střeše mimo silnici. „Dva muže ve věku 33 a 55 let jsme přepravili do Rokycanské nemocnice. Utrpěli středně těžká zranění,“ vypočetla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Vyšetřili také dalšího účastníka nehody, devětatřicetiletého muže, do nemocnice ho ale převážet nemuseli.
Všichni šoféři z obou nehod měli dechové zkoušky negativní. Dopravní policisté se kolizemi nadále zabývají.
Nová silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko začala řidičům sloužit od 7. října. Ulevit má hlavně obyvatelům Oseka a Litohlav. Vyhýbá se zástavbě, vede napříč poli a loukami.
7. října 2025