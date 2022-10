Křižovatka U Pietasu v Plzni přijde po rekonstrukci o odbočovací pruh

Až se stavební firma přesune do dalšího úseku, v křižovatce Rokycanské ulice s Masarykovou bude chybět samostatný pravý odbočovací pruh na Doubravku.

Dopravní specialista ze Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský řekl, že úpravy vycházejí z výsledků měření intenzity dopravy.

„První takové změny křižovatky byly už před čtyřmi roky ve směru z centra, kdy se ubral samostatný odbočovací pruh do Lobez, do Dlouhé ulice. Od té doby je odbočení doprava společné i pro přímý směr. Následná měření dopravy dopadla dobře. Proto jsme přistoupili ke stejné úpravě i v opačném směru. Při jízdě do centra bylo odbočení z Rokycanské doprava do Masarykovy ulice, málo vytížené. Po ubrání jízdního pruhu se zkrátí také velmi dlouhý přechod pro chodce,“ vysvětlil Vohradský.

Proč ve velké křižovatce uprostřed kopce, které Plzeňané říkají Pietas, odbočuje málo aut jedoucích od dálnice D5 do Doubravky?

Z dopravních průzkumů a měření intenzity vyplývá, že většina aut jedoucích od nákupní zóny nebo dálnice D5 odbočuje do Doubravky už dříve, v křižovatce u Ústředního hřbitova.

Úprava velké křižovatky se dělá už s výhledem na plánovanou rekonstrukci Masarykovy ulice. „Prozatím máme projekt připravený pro úsek mezi Rokycanskou a Smrkovou ulicí, tedy i kolem pošty a Centrumu. Potom budeme pokračovat z druhé strany, od konečné trolejbusové linky 16,“ popsal začátkem roku starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

Při úpravě Masarykovy ulice počítá projekt s třemi jízdními pruhy pro vjezd do křižovatky Pietas a jedním opačným směrem. „Nově bude jeden jízdní pruh pro každý směr. V Masarykově ulici bude zcela stejné uspořádání jízdních pruhů, jako před křižovatkou s Rokycanskou ve směru od Lobez,“ popsal Vohradský. Teď jsou na vjezdu do křižovatky dva pruhy.

Data ukazují, že v křižovatce Pietas v posledních letech stále roste dopravní zatížení z Masarykovy ulice.

Užší pruhy mají auta zpomalit

Podle Tomáše Neřolda z BESIP mají smysl úpravy ulic ve městech, které zvyšují bezpečnost nejzranitelnějších, tedy chodců a cyklistů. „Ze zhruba 460 obětí dopravních nehod v České republice za rok je kolem stovky chodců. Většina pěších umírá ve městech,“ řekl.

Práce na rekonstrukci povrchu Rokycanské třídy ve směru do centra začaly 8. srpna, stavba je plánovaná do listopadu. „První etapa zahrnuje opravu povrchu stávající vozovky až po křižovatku u Gambrinusu,“ uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Současně firmy pracují i na druhé etapě, kterou je prodloužení obou levých odbočovacích jízdních pruhů ve směru od centra Plzně před křižovatkou Stavební stroje. Protože kvůli trhání původních obrubníků, usazování nových sloupů trolejového vedení a odbagrování zeleného středového pásu museli stavbaři pod železničním podjezdem a před křižovatkou uzavřít levý jízdní pruh, tvoří se tam i mimo dopravní špičku dlouhé kolony.

„Po dobu výstavby je omezená průjezdnost Rokycanskou v obou směrech, z větší části omezením počtu jízdních pruhů. Když bude kvůli pracím nutné uzavřít křižovatku Rokycanské s Jateční nebo Masarykovou ulicí, ta druhá bude průjezdná,“ dodal Adam Koloušek.

K úpravám křižovatky Rokycanská - Masarykova - Dlouhá město přistoupilo i na základě sčítání a měření intenzity dopravy. Data prokázala, že po otevření dálničního obchvatu Plzně ubylo aut na průtahu městem ve směru východ - západ, zejména pak kamionů.

V minulosti město již ubralo jízdní pruh na Klatovské třídě u tramvajového ostrůvku ve směru na Bory. Užší jízdní pruhy, které mají v řidiči navozovat pocit, že jede rychleji, než ve skutečnosti, jsou například i v Plaské ulici. Na hlavních vjezdech do měst a obcí v kraji přibývají i středové ostrůvky, které mají auta také zpomalit.