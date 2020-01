Plzeň letos čekají skvělé koncerty, začnou důležité stavby i oprava nádraží

Hudební akce v roce 2020 Operní hvězda Eva Urbanová se v polovině ledna představí v Plzni s rockovými a popovými hity největších světových hvězd.

Do Plzně se 30. ledna vrátí legendární britská rocková legenda – kapela Uriah Heep. Koncert se odehraje v Šeříkovce.

O den později, tedy 31. ledna, poprvé do Plzně zavítá australský DJ a producent Exis. Svůj set odehraje ve Watt Music Clubu.

Znovuzrozená kapela Vanessa, která je považována za průkopníka drsné odnože elektronické hudby zvané EBM v Česku, se v Divadle pod lampou představí 8. února.

Padesáté výročí od svého vzniku přijede do Měšťanské besedy v Plzni oslavit 12. února country kapela Poutníci.

Kulaté jubileum si připomíná i festival Smetanovské dny. Poprvé se uskutečnil před 40 lety. Program od 27. února do 26. března se ponese například i v duchu dalších výročí.

Předávání cen Žebřík se odehraje 13. února v areálu DEPO2015. Vystoupí Monkey Business, Michal Prokop s kapelou Framus Five, Marpo a Trouble Gang a mnozí další.

Na skladatele Petra Hapku zavzpomínají muzikanti 17. března v Měšťanské besedě v rámci pořadu Petr Hapka a jeho potměšilí hosté.

Čechomor na stejném místě zahraje 23. dubna pro Pomocné tlapky.

Pestrý program bude v Besedě také v dubnu. Hana a Petr Ulrychovi zde vystoupí 11., Ondřej Havelka 12. a Pokáč 26.

Červen bude v Plzni patřit Metalfestu. Ten se uskuteční od 5. do 7. 6. v lochotínském amfiteátru. Novinkou letošního ročníku bude Meetalfest Opening Party, která se koná 4. června v DEPO2015. Největší hvězdou zde bude skupina Soulfly.

Po dvouleté pauze se v plné kondici vrací spálenopoříčský Basinfirefest. Na něm se od 26. do 28. června představí například kapely Steel Panther, Airbourne nebo P. O. D.

Další oblíbený holýšovský festival Pekelný ostrov se uskuteční 3. a 4. července. Mezi potvrzené kapely patří třeba Olympic, Chinaski nebo Poletíme. Hlavní hvězdou bude německý metalový matador UDO.

V rámci nového turné do Plzně zavítá i kapela Kabát. Zahraje 13. října v Logspeed Areně.

Slovenský rapper Kali a Peter Pann vystoupí v plzeňské Areně 27. a 28. listopadu.