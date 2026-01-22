Opilou řidičku chytili policisté dvakrát za hodinu, v autě vezla i malé děti

Opilá řidička, která o víkendu v osobním vozidle na Domažlicku dokonce vezla svoji rodinu včetně nezletilých dětí, si nedělala nic z toho, že ji zastavili dopravní policisté. Přestože jí zakázali další jízdu, za volant usedla znovu. To ještě netušila, že ji o hodinu později zastaví druhá hlídka.
Opilou řidičku kontrolovali dopravní policisté hned dvakrát. Napoprvé si říct nedala a znovu usedla za volant. Zastavilo ji až to, že ji nasadili na kolo auta botičku. | foto: Policie ČR

Na nezodpovědnou třiatřicetiletou řidičku natrefili domažličtí dopravní policisté v noci ze soboty na neděli. Poprvé ženu s vozidlem značky Renault Thalia zastavili krátce po 23. hodině u obce Bořice.

Podrobili ji dechové zkoušce a nestačili se divit. „Na displeji měřicího přístroje se ukázala hodnota přes dvě promile alkoholu,“ upozornila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Řidičce proto zakázali další jízdu.

Z toho si opilá žena nic nedělala a za volant renaultu se posadila znovu. „Přibližně o hodinu později ji zastavila a kontrolovala jiná policejní hlídka, tentokrát u obce Spáňov. Hodnota její dechové zkoušky přesahovala 1,5 promile,“ pokračuje mluvčí.

Opilý řidič dodávky naboural lampu a zhasl celou ulici. Pak ujížděl strážníkům

Tentokrát už policistům došla trpělivost a na zadní kolo auta nasadili botičku. Dále zjistili, že řidička přišla již dříve o řidičský průkaz a nepožádala si o jeho vrácení.

„Navíc hazardovala nejméně s dalšími třemi životy osob, které ve vozidle cestovaly s ní,“ uvedla Šmaterová. Žena při obou kontrolách vezla v autě nejen čtyřicetiletého manžela, ale i své dvě děti ve věku osm a jedenáct let.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek.

