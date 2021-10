Srazila autem cyklistku a nepomohla jí. U soudu dostala řidička podmínku

Okresní soud Plzeň-město potrestal důchodkyni osmi měsíci vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Obžalovaná dnes k soudu nepřišla.

„Rozsudek není pravomocný,“ upozornila soudkyně Lenka Prýcová.

Stejný verdikt v tomto případu padl již jednou. Soud ale nerozhodoval jako dnes v klasickém hlavním líčení, ale trest za ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci vyměřil takzvaným trestním příkazem. Řidička Jaroslava Hessová ho ale nepřijala.

Ke kolizi došlo loni 19. srpna u chatové osady Výsluní v Plzni na silnici, která vede k přivaděči do Přeštic. Lenka Š. tehdy jela na kole domů z práce. Hessová, která směřovala do Přeštic, ji předjížděla a při závěrečném manévru vracení se do jízdního pruhu se podle výpovědi cyklistky střetl bok auta s jejím předním kolem.

Cyklistka spadla směrem do silnice a zlomila si čtvrtý obratel. Kvůli tomu musela být tři měsíce v korzetu.

Podle cyklistky jelo auto souběžně s ní a najednou došlo ke kolizi. Učitelka po pádu ženy na kole jela dál, pak přibrzdila a nakonec odjela.

„Byla jsem nepříjemně překvapená, že odjela, protože jsem potřebovala pomoct,“ řekla u soudu sražená Lenka.

Myslela, že cyklistka vstane a odjede

Policisté řidičku díky svědkům po hodině našli. „Když jsem ji začala předjíždět, začala směřovat ke středu jízdního pruhu. Auto jsem prudce strhla doprava. Bála jsem se, že se střetnu s protijedoucím autem,“ uvedla učitelka, která učí děti ve škole v Kladrubech.

Doplnila, že přední část auta byla v té chvíli tak metr od cyklistky, zadní část blíž. Když byla od cyklistky tak třicet metrů, uslyšela ránu.

„Zastavila jsem a viděla, že metr od ní je pán. Viděla jsem, že se snaží vstávat, že jí pán podává ruku. Myslela jsem, že vstane a odjede,“ vysvětlovala řidička, kterou prý nenapadlo, že cyklistka je na zemi kvůli předjíždění auta. Domnívala se, že prostě zavrávorala a spadla.

Žena na kole odmítá, že by jela do středu jízdního pruhu. Tvrdí, že byla co nejblíže u kraje silnice.

