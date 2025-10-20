Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná

Kvůli čelní srážce osobního auta a dodávky u Vlčtejna na jižním Plzeňsku policisté zastavili dopravu na části hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidička, která vjela s osobákem do protisměru, byla opilá a pod vlivem drog. V takovém stavu vezla osmileté dítě.
ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

Mezi Sečí a Vlčtejnem na jižním Plzeňsku nečekaně vjela v pondělí před 18. hodinou do protisměru řidička s osobním autem. Čelně se srazila s protijedoucí dodávkou.

Ke střetu došlo v místě, kde je široká silnice s mírnými zatáčkami, která svádí mnoho řidičů k rychlé jízdě. Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové jela šestadvacetiletá řidička s malým peugeotem směrem od Seče na Vlčtejn.

„Čelně se střetla s dodávkou Peugeot Boxer, tu řídil muž narozený v roce 1997. Řidička i její osmiletá pasažérka, stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla policejní mluvčí.

Záchranáři do nemocnice odvezli do nemocnice všechny čtyři zraněné. Podle neoficiálních informací je zranění dítěte vážné.

„Řidička se podrobila dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. Pozitivně reagoval také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, konkrétně na pervitin,“ informovala policistka Dagmar Mifková.

Po 20. hodině policisté uvolnili jeden jízdní pruh, auta začala místem projíždět kyvadlově. Policisté s hasiči řídili dopravu ručně.

K havárii došlo v úseku, který patří mezi riziková místa s větším množstvím těžkých a tragických nehod.

