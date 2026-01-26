Strážníci vyjížděli na pomoc seniorovi v sobotu krátce před půl desátou večer. Dostali upozornění, že z motoru fiatu zaparkovaného ve vnitrobloku ulic Skupova a Dvořákova v městské čtvrti Bory stoupá kouř.
„Oznámení nešlo brát na lehkou váhu, a tak se hlídka okamžitě vydala na místo,“ uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Při příjezdu na místo zjistili, že motor je nastartovaný a za volantem sedí osmaosmdesátiletý senior. Ten byl přesvědčený, že má situaci zcela pod kontrolou, a tudíž žádnou pomoc nepotřebuje.
Přitom z motorového prostoru stoupal kouř. Strážníci na nic nečekali a přivolali hasiče. Seniorovi mezitím pomohli vystoupit z auta a posadili ho do vyhřátého služebního vozidla.
„Muž strážníkům vysvětlil, že vyjel pouze na krátkou jízdu, aby vyzkoušel novou autobaterii, ale vše nedopadlo podle plánu. Když se z motoru začal valit hustý dým, raději zastavil,“ popsala Pužmanová.
Profesionální hasiči ze sboru Plzeň-Střed provedli protipožární opatření a auto zkontrolovali. Zjistili, že nešlo o planý poplach, ale o technickou závadu. „Konkrétně zkrat kabeláže,“ dodala mluvčí.