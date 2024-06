Plzeň odkoupí pozemky pro plánovanou revitalizaci na vrchu Chlum

Radní Plzně Vlastimil Gola z ANO informoval, že se jedná o dva lesní pozemky o celkové výměře 329 573 metrů čtverečních, u nichž cena vychází na zhruba 60 korun za metr čtvereční, a pak ještě o samotnou přístupovou cestu k rozhledně o výměře 2584 metrů čtverečních za cenu 200 korun za metr čtvereční. „Koupě otevírá možnost oživit oblast kolem jedné z nejnavštěvovanějších rozhleden v Plzni a jejím okolí,“ uvedl.

Město už řadu let plánuje prostor kolem rozhledny upravit, aby v lokalitě vzniklo zázemí pro rekreaci i kulturní a společenské akce. Už v roce 2021 byla připravená studie renomované projekční kanceláře projectstudio8.

Ta počítá s restaurací i sálem, který by mohl sloužit jako komunitní centrum. Úpravy mají respektovat přírodní ráz místa. Nové stavby by neměly být s rozhlednou přímo propojené. Navrženy jsou o několik metrů dál a budou mít půdorys ve tvaru L. Má se jednat o jednopodlažní objekty. Před nimi je plánované venkovní sezení.

Vrch Chlum by se tak měl znovu stát oblíbeným cílem Plzeňanů, jakým býval před desítkami let. Autoři studie odhadovali, že revitalizace by mohla stát zhruba 30 milionů korun. K realizaci záměru bylo zapotřebí, aby město získalo pozemky z vlastnictví církve.

Starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka Tomáš Soukup řekl, že s revitalizací budou souviset i úpravy lesa. Paralelně podle starosty pokračuje projektování plánovaných objektů a potřebné infrastruktury. „Máme připravené napojení místa na zdroj vody a řešení kanalizace. V příštím roce bychom chtěli mít stavební povolení. Samotná výstavba by mohla začít v roce 2026 a trvat by podle mého odhadu mohla přibližně rok,“ sdělil.

S rozhlednou na Chlumu byla v minulosti spojená populární restaurace. Budovy byly ale před lety zbořeny a zůstala stát jen samotná rozhledna. Autoři architektonické studie vycházeli z toho, že dominantou místa dál bude rozhledna. „Chtěli jsme navrhnout pokorný objekt, který jí nebude konkurovat, ale bude ji doplňovat,“ sdělil projektant Ondřej Janout.

Tvůrci návrhu rozhodně nedoporučili, aby byla oblast na vrcholu Chlumu dostupná pro osobní automobilovou dopravu. Počítají s přístřeškem pro kola, dětským hřištěm nebo ohništěm

Turisté po 13 letech končí na rozhledně na Chlumu (17. 11. 2022)