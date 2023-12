Skončila oprava kolejiště na Skvrňanech, zastávky už nejsou v oblouku

V asi 300 metrů dlouhém úseku jsou opravené rozvody sítí pod povrchem, nová je tramvajová trať, vozovka i parkovací stání. Práce trvaly přesně pět měsíců a město zaplatilo přibližně 82,5 milionu korun.

„Jsem rád, že se rekonstrukce zvládla v termínu. Chtěl bych poděkovat místním obyvatelům za trpělivost, protože se v téhle části města letos sešlo několik větších stavebních akcí. Tramvajová trať do Skvrňan funguje už 50 let. Nevím přesně, kolikrát za tu dobu byly vyměněné koleje, ale věřím, že po téhle poslední rekonstrukci vydrží mnoho let,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar.

Před letošní přestavbou byla trať uprostřed silnice vyskládaná ze železobetonových panelů, ty už byly v havarijním stavu. Místo nich je v novém úseku kolejiště nejnovějšího používaného typu.

Podle projektantů je pod prostorem kolejí vybudovaná takzvaná izolační vana, která má tlumit hluk z tramvajového provozu. Tišší má být i projíždění tramvají oblouky. Těsně před ně jsou ke kolejnicím připevněné speciální mazníky, které při průjezdu tramvaje napomáhají snížení hlučnosti i opotřebení kolejnic.

„Byl bych rád, aby občané říkali nejen: Jé, ono to jezdí, ale abychom od nich slyšeli, že tramvaje jezdí potichu a už to v nich nedrncá. Určitě to přispělo k bezpečnosti i možné vyšší rychlosti tramvají,“ řekl starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Oddechnout si mohou i tramvajáci, protože přestavěné zastávky Karla Steinera už nejsou v oblouku, ale kolejiště je narovnané. Díky tomu už teď vidí i ze starších tramvají bez monitorů sledujících dění i vně tramvaje, ze zpětných zrcátek až k nejzadnějším dveřím.