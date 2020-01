Šoféři vytuněných aut si ze silnic u Modravy udělali závodní dráhu

V jednu hodinu v noci prořízne relativní klid v malé šumavské obci na pomezí západních a jižních Čech řev motoru auta drženého ve vysokých otáčkách. Po jedné z mála zasněžených silnic se žene vůz a jeho řidič zkouší, v jaké rychlosti ho ještě udrží na vozovce.

První informace policistů naznačují, že takových samozvaných závodníků je teď na Šumavě víc.

Loni se podle informací MF DNES kriminalistům podařilo několik takových řidičů chytit na Šumavě přímo při činu. Jestli se někdo z nich letos vrátil, nebo to jsou úplně jiní lidé, není jasné.

Starosta Modravy Antonín Schubert potvrzuje, že se divocí jezdci v noci na zasněžených a zledovatělých silnicích v Modravě a jejím okolí objevují.

„Když v jednu hodinu v noci začne řvát vytuněné auto do šumavského nočního klidu, které třeba i dobrých dvacet minut driftuje na parkovišti, ruší to samozřejmě místní i rekreanty, kteří si přijeli užít klidu. To nemluvím o zvěři. Ať si vyznavači takové jízdy zajedou někam na speciální dráhu, která je pro to určená, a vynechají chráněné šumavské oblasti. Bohužel, zima je letos taková, že namrzlé a zasněžené silnice jsou asi jen na Modravsku. Nejde přitom o jedno nebo dvě auta, ale skupiny vozidel, které tu v noci vyvádějí. Může dojít ke střetu se zvěří, ale i s turisty, protože večerní a noční turistika je na vzestupu,“ podotkl starosta.

Doplnil, že některé značené turistické trasy vedou i po komunikacích, které teď někteří šoféři zaměňují za závodní dráhu.

Krajská policejní mluvčí Martina Korandová potvrdila, že se policisté na tento problém zaměřili.

Policisté se na řidiče v oblasti Modravy zaměří

„Z praxe víme, že někteří motoristé využívají sněhové pokrývky ke zkoušení adrenalinové jízdy na silnicích. Tomu chceme zabránit. Policisté z Plzeňského a Jihočeského kraje se na oblast Modravy zaměří. Kontrolovat budou nejen rychlost vozidel, jejichž řidiči si pletou běžnou silnici se závodní dráhou, ale i způsob jízdy nebo technický stav vozidel. Nepominou ani to, zda za snížené viditelnosti nebo tmy mají chodci na oblečení reflexní prvky. Cyklisté, kteří vyrážejí na silnice i v zimním období, nesmějí opomenout osvětlení,“ vypočítala Martina Korandová.

Správa Národního parku Šumava podle mluvčího Jana Dvořáka vítá, že se policisté případy nebezpečných jezdců zabývají.

„Šumava není závodní dráha a tito pseudozávodníci škodí zvířatům, kterých se tam pohybuje velké množství, i lidem. Je to nejen o rychlosti a velkém riziku střetu, ale i o velkém hluku, který vadí nejen živočichům. Pokud tomu policie udělá přítrž, budeme jedině rádi,“ konstatoval Dvořák.

Lidé v zimě riskují i na slatích, pohyb po ledě je nebezpečný

I když zatím správci parku nemají informaci, že by přímo při nějakém z těchto „závodů“ došlo ke střetu se zvěří, i tak na šumavských silnicích ročně umírá mnoho zvířat.

„V roce 2019 jsme v jihočeské části Šumavy evidovali usmrcení dvou chráněných rysů na hlavní komunikaci na Strážný, k tomu jsou desítky případů kolouchů, jelenů, srn nebo divočáků,“ vypočítal mluvčí NP.

Nejen na silnicích ale mohou turisté přijít k úrazu. Strážci parku ze stop ve sněhu ve vyšších partiích Šumavy zjistili, že tam lidé neuvěřitelně hazardují se svými životy na slatích. V noci sice mrzne, ale mrazy nejsou podle místních takové, aby byl pohyb po ledě zamrzlého jezírka bezpečný.

„Pokud pominu, že zákon v parku zakazuje vstup mimo vyznačené cesty, za porušení je pokuta až deset tisíc korun, tak lidé dávají všanc i svůj život. Třeba na jezírku na Chalupské slati jsme k našemu zděšení registrovali ve vrstvičce sněhu na ledu stopy dospělých, ale i dětí. Lidé snad úplně ztratili soudnost. Navíc na led se asi nikdo nevydává před svědky, a pokud by se pod ním prolomil, nikdo mu už nepomůže,“ upozorňuje Jan Dvořák.