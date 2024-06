Lékaři v Plzni chtějí zachytit včas cirhózu jater i nádory, chystají studii

Nárůst vzniku rakovinných nádorů jater a dalších chorob souvisí s významným vzestupem nadváhy a obezity a s tím spojenými i dalšími doprovodnými závažnými onemocněními, jako je například cukrovka 2. typu. Proto Fakultní nemocnice v Plzni připravuje studii, jak tyto nemocné včas odhalovat s pomocí takzvaných biomarkerů stanovených z krevního vzorku. Cílem je včas tyto nemocné odhalit a následně zahájit léčbu.

Informace o řešení problému steatózy zveřejnili primář Oddělení imunochemické diagnostiky a náměstek ředitele Fakultní nemocnice Plzeň (FN) Ondřej Topolčan a přednosta Chirurgické kliniky FN Jiří Moláček na celostátní konferenci 44. Imunoanalytické dny, které se v uplynulých dnech konaly v novém kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

„Vyděsila mě i nedávno zveřejněná informace, že ztukovatění jater se vyskytuje u třech až pěti procent dětí. U dospělých je zase alarmující, že přibývá nemocných s nádory jater,“ uvedl Topolčan důvody, proč je situaci nutné rychle řešit.

Dnes už lidem pomáhají moderní léky

Dalším důvodem je podle něj fakt, že do nedávné doby nebyla na steatózu jater s výjimkou vitaminů či doplňků stravy žádná léčba, kdežto v poslední době se čím dál víc objevují nové léky na cukrovku či obezitu, které mají dobrý vliv i na léčbu jater. „Dříve jsme u lékaře mohli slyšet jen: koukejte zhubnout a najeďte na zdravý životní styl, což nebylo pro každého dosažitelné, dnes už mohou lidem pomoci moderní léky,“ vysvětlil Topolčan.

A proč je ztukovatění jater nebezpečné? „Způsobuje chronický zánět jater. Dalším důsledkem je, že se zánětlivá tkáň mění ve vazivovou tkáň. Tím mizí správná funkce jater a postupně dochází k jejich selhání. V konečném důsledku nastává cirhóza jater, velmi podobná té, která je způsobena alkoholem. U některých pacientů vznikne rakovina jater. Jejich počty v posledních letech rapidně stoupají,“ vysvětlil Topolčan. Zjednodušeně se podle něj dá říci, že ztukovatění jater vede k procesu cirhózy, která někdy vyústí až ve zhoubný nádor.

Když přestanou játra správně fungovat, nastávají různé poruchy, citelné jsou v počátcích především ty trávicí, poruchy imunity, zhoršuje se krvácivost. „Takového pacienta poznáme podle výskytu četných modřin i po minimálním poranění. Dále se v pozdějších stádiích objevuje žluté zabarvení nejprve očního bělma, později i celé kůže. V břiše se hromadí nadměrná tekutina,“ nastínil Topolčan.

Vědci podle něj odhadují, že do roku 2030 bude ztukovatění jater hlavní příčinou transplantace jater. Proto FN připravuje k problematice poškození jater zmíněnou studii. Zapojit se bude moci i veřejnost.

Vyberou vhodné markery

Nemocnici nyní čeká výběr vhodných biomarkerů, které by pro stanovení steatózy byly optimální. Ve finále se vyšetřovanému odebere krev a v ní se budou tyto látky zjišťovat. „S pomocí biomarkerů budeme zjišťovat, jestli steatózu lidé mají nebo nemají. Máme vytipované markery, které odhalují jen ztukovatění, ale k dispozici jsou i markery, které odhalí, jestli už jsou játra vazivově změněna,“ vysvětlil Topolčan.

Problematika by si podle něj zasloužila vypracování screeningového programu, jako je zjišťování PSA při včasném záchytu rakoviny prostaty. „Základem je, aby byl screening pro pacienty co nejšetrnější a co nejspolehlivější. Vyšetření by šlo dělat třeba rentgenem, ale to by znamenalo radiační zátěž a tomu bychom se chtěli vyhnout. Jde spíš o to, optimálně zkombinovat laboratorní stanovení s ultrazvukovým vyšetřením,“ přiblížil náměstek.

FN by podle něj chtěla pilotní screening zavést do roka. Osloví zaměstnance nemocnice i veřejnost. „Kdo bude mít zájem, bude se moci přihlásit a otestovat si funkčnost jater,“ nastínil Topolčan. Týkalo by se to nejen lidí, u kterých je největší nebezpečí vzniku steatózy jater, což jsou lidé s metabolickými onemocněními.

Důkazem toho, že FN problematiku jaterních problémů bere vážně, je fakt, že začátkem letošního roku koupila přístroj FibroScan, který se používá právě na ultrazvukové vyšetření jater.