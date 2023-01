Ve spalovně zlikvidovali tisíce vajec, museli je promíchat s odpadem

Před devátou hodinou ráno přijel do spalovny kamion naložený paletami vajec. Dohromady náklad vážil přes 13 tun.

Tahle vejce měla smůlu, že je slepice z velkochovu snesly zhruba týden před odhalením nákazy. Z preventivních důvodů už nesměla skončit na talířích zákazníků a jedním z opatření bylo jejich stažení ze skladů a likvidace.

„Registrační značky vozu i návěsu souhlasí s doklady, souprava skutečně vyjela z Brodu, plomby jistící zadní dveře návěsu jsou neporušené,“ důkladně kontrolovala Dana Legnerová z krajské veterinární správy kamion na vyasfaltované ploše před budovou spalovny. Až pak vzala kleště, ještě jednou překontrolovala modré plomby a přestřihla je.

Pak řidič otevřel obě poloviny zadních dveří návěsu. V něm byly na paletách vyskládané krabice s vejci. Každá paleta byla navíc pečlivě obtočená smršťovací folií.

Pracovník spalovny v nakladači vzápětí přijel ke kamionu. Nakladačem nabral jednu paletu a s nákladem opatrně vjel otevřenými vraty do nitra budovy. Dojel s nimi k obrovské vybetonované vaně a náklad svrhl do jejího nitra. Prázdnou dřevěnou paletu odložil stranou a jel do kamionu pro další paletu plnou vajec. To vše pod dohledem pracovnice krajské veterinární správy a šéfa spalovny Pavla Veselého.

„Vejce jsou nasypané do bunkru a tam se promíchají s běžným komunálním odpadem. Protože vejce samotná nehoří, musejí se promíchat s běžným komunálním odpadem. Zhruba na jeden drapák vajec je zhruba čtyři pět drapáků komunálního odpadu. V tomto případě se jedná o vejce stažená z trhu. Nepocházejí z doby, kdy byla zjištěná nákaza. Taková nepřijímáme,“ uvedl šéf spalovny Pavel Veselý.

Utratí všechny nosnice

Protože kotel spalovny si za hodinu poradí se 13 až 14 tunami komunálního odpadu, šéf zařízení odhaduje, že poslední palivo s vejci se do kotle dostane asi po šesti hodinách od vysypání poslední palety do zásobníku odpadu. Navíc i odpad kontaminovaný vejci projde nejméně dvouvteřinovým pálením při teplotě nad 850 stupňů Celsia, což firma garantuje, a zároveň to zajistí bezpečnou likvidaci.

Zatím největší škody v posledních měsících napáchala ptačí chřipka právě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. První úhyny nosnic se objevily v závěru prosince loňského roku, testy prokázaly u uhynulých kusů nákazu.

Nejprve veterináři rozhodli o utracení nosnic jen v jedné ze tří obřích hal. „Protože se ptačí chřipka rozšířila do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny, rozhodla státní veterinární správa o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo asi 750 tisíc. Jedná se o logisticky velmi náročnou akci, bude proto velmi důležitá spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), chovatelem a asanačními podniky,“ uvedl 4. ledna mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

K usmrcení ptáků specialisté používají oxid uhličitý, většina nosnic je už po smrti. Hasiči uhynulá zvířata postupně vynášejí, ta pak končí v kafilerii.

„Za středu jsme vynesli 115 tun drůbeže. S tím, co se odnosilo v průběhu dneška, odhadujeme, že zbývá ještě zhruba 105 tun,“ vyčíslil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Podle něj jeden pracovník denně odklidí kolem jedné tuny slepic.