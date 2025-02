Z původního mostu v Liblíně zůstanou jen pilíře a oblouky, nový bude širší

8:46

Stavbaři bourají poškozené části velkého silničního mostu přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku. Veškerá doprava do pěti tun je od úterního večera přesměrovaná na téměř 120 metrů dlouhý provizorní most, který stojí asi 200 metrů proti proudu řeky. Na přestavěný most znovu najedou auta v listopadu.