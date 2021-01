Záchytku v Plzni převzal nový provozovatel, zařízení zůstává na poliklinice

„Záchranná služba Brdy převzala od 1. ledna 2021 provoz od původního provozovatele záchytné stanice Městské polikliniky Plzeň a zároveň je vybraným provozovatelem na navazující období do konce roku 2022. Proto i nadále bude záchytná stanice umístěna v areálu polikliniky na Slovanech. Za vyšetření a následný pobyt na záchytné stanici bude od vyšetřených osob nadále vybírán poplatek 4 500 korun,“ informovala mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Hejtmanství za provoz záchytky za dva roky zaplatí zhruba 20 milionů korun. Podle údajů z minulých let zařízením ročně prošlo i víc než 1500 lidí, někteří opakovaně.

Za období let 2015 až 2016 přitom kraj za provoz zaplatil jen 5,5 milionu. Podle zástupců kraje byl velký nárůst nákladů důsledkem změny legislativy a nových požadavků na zajištění provozu i zdravotnického personálu.

Vedení hejtmanství v minulých letech zvažovalo, že provoz záchytky převezme některé ze zdravotnických zařízení kraje, ale nakonec od toho ustoupilo.

Zástupci krajských nemocnic o to neměli zájem, navíc by bylo komplikované zajišťovat odvoz lidí na záchytku například do Rokycan nebo Stodu, kde jsou nejbližší nemocnice spadající pod Plzeňský kraj.

Celý název nového provozovatele plzeňské záchytky je Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. Instituce má sídlo ve Strašicích na Rokycansku.

Soukromá horská služba působí v Chráněné krajinné oblasti Brdy od ledna loňského roku. Takzvaná záchranná skupina tam působí především jako first responder, což znamená, že je schopna rychle pomoct turistům, kteří jsou v přímém ohrožení života, než se na místo dostaví krajská záchranná služba.