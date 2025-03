Plzeň chce rozšířit protialkoholní vyhlášku do čtvrtí Bory a Skvrňany

Starosta obvodu David Procházka z ANO už pro záměr získal podporu primátora Romana Zarzyckého též z ANO. Podle vedení městského obvodu by se nově měla vyhláška vztahovat například na lokality v ulicích Karla Steinera, Lábkovy, Macháčkovy, Terezie Brzkové, oblasti kolem Zimního stadionu a Benešovy základní školy nebo náměstí Míru a Skupovy ulice i U Borského parku. „A problémová je i lokalita kolem náměstí Českých bratří,“ uvádí příklady starosta David Procházka.

Podle něho vytipovaná místa spojuje například blízkost malých obchodů, kde se prodává alkohol. Vyhlášku, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na veřejnosti v lokalitách v širším centru města, zastupitelé Plzně schválili v roce 2022. Nyní by se předpis měl rozšířit o některé oblasti ve čtvrtích Bory a Skvrňany.

Zastánci si od toho slibují snížení počtu případů narušování veřejného pořádku v problémových lokalitách. „Úprava protialkoholní vyhlášky by nám dala do ruky jednu z mála efektivních možností, jak na uvedené závadové jednání některých občanů adekvátně reagovat,“ tvrdí zástupce velitele Městské policie Plzeň Tomáš Petřík.

Strážníci totiž kromě jiného mohou při porušení vyhlášky odebírat alkohol, což leckteří hříšníci vnímají jako nejhorší postih. I starosta Procházka tvrdí, že zabavení alkoholu vadí těm, kteří stanovená pravidla porušují, nejvíc.

Stačilo by mít odvážnou městskou policii, tvrdí starosta Slovan

Mezi komunálními politiky má ovšem protialkoholní vyhláška také odpůrce. Tím nejznámějším je starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS. Ten už roky zastává názor, že na podobné vyhlášky doplácejí především ti ´slušní´, kteří veřejný pořádek nenarušují.

Podle primátora je ovšem městská policie na straně zastánců rozšíření účinnosti vyhlášky, i když nefunguje stoprocentně. „Ale je to nástroj pro strážníky, který v praxi využívají. Snažíme se její porušování trestat,“ vysvětluje. Připouští, že to zároveň může souviset s tím, že problémy s rušením veřejného pořádku přesouvají dál od centra města.

Starosta Plzně-Slovan Lumír Aschenbrenner nicméně stále trvá na tom, že je efekt protialkoholní vyhlášky sporný. Je přesvědčený, že strážníci mohou narušování veřejného pořádku postihovat i bez speciálního předpisu. „Pokud někdo narušuje veřejný pořádek, pak na to není nutná vyhláška a stačilo by mít odvážnou městskou policii. Já bych proto byl raději pro výraznější navýšení finanční podpory městské policie,“ konstatoval Aschenbrenner.

Domnívá se, že by pak bylo efektivnější například navýšit počet strážníků. Je přesvědčený, že i když v poslední době strážníků přibylo, neodpovídá to nárůstu počtu obyvatel Plzně. „Pokud by se to porovnalo, určitě to nebude odpovídat,“ prohlásil.

Naproti tomu starosta obvodu Plzeň 3 David Procházka by osobně byl proto, aby vyhláška platila po celém městě a konzumace alkoholu by tak byla možná jen na k tomu vyhrazených ´piknikových´ místech. „Tam by to bylo povolené. Pak by se například snáz zajišťoval úklid takových míst,“ vysvětluje. Domnívá se, že by se mohlo jednat o lokality, kde by takové využití veřejnosti nevadilo a bylo možné je dobře monitorovat.