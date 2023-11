Sporný prodej městského domu v Plzni, opozice upozornila na nezvyklou soutěž

Opozice upozorňovala, že město má příjmy z pronájmu. Podle ní je prodej pro město nevýhodný a soutěž má nestandardní pravidla, která mohou zpochybňovat její regulérnost.

Vedení města už letos navrhovalo prodej nemovitosti přímo a bez soutěže společnosti Autocentrum Pařížská za odhadní cenu 18,5 milionu. Objekt v Pařížské ulici měla původně pronajatý společnost ProCeram, která spadá pod společnost New Living vlivného podnikatele Pavla Basla. Autocentrum Pařížská sídlí na stejné adrese jako ProCeram a New Living v Jateční ulici a vede jej Dominik Basl.

Nájemce domu měl zájem budovu koupit už v minulosti. Radnice však dosud neviděla k prodeji důvod. Záměr prodat dům přímo padl letos i proto, že se na poslední chvíli objevil další zájemce, společnost UNNI Development. Nyní se návrh na prodej domu na jednání zastupitelů vrátil.

Jednokolová soutěž obálkovou metodou

Radní Vlastimil Gola z ANO řekl, že v současné době jsou ve hře zájemci tři. Tím třetím je UNNI Development éta. „Bude to jednokolová soutěž obálkovou metodou,“ vysvětloval radní Gola. Zájemci budou muset složit 3,750 milionu korun. Vyvolávací cena bude dle odhadu 18,5 milionu. Soutěžící zároveň navrhnou pokutu, kterou by zaplatili v případě, že by v následujících deseti letech na budově přistavěli další patra pro byty. Minimální výše pokuty je 10 tisíc korun za metr čtvereční.

„Vítězem soutěže se stane nejvyšší nabídka součtu ceny za nemovitost a výše pokuty,“ uvedl Gola. Zmíněná pokuta má městu kompenzovat to, že by budoucí majitel nástavbou budovu zhodnotil a cena objektu by pak byla vyšší.

Opozice varovala, že s takovými podmínkami se ještě ve městě prodej nemovitosti neřešil, a upozorňovala na riziko, že tak město za budovu získá méně než v případě standardního postupu.

Chtějí zvýhodnit stávajícího nájemce?

Předseda kontrolního výboru zastupitelstva David Šlouf z opoziční ODS řekl, že nestandardní pravidla soutěže vyvolávají dojem snahy zvýhodnit stávajícího nájemce. Naproti tomu radní Gola mluvil tom, že spekulací zavání zájem dalších dvou firem se stejnými vlastníky. Tuto skutečnost také označil ze jeden z důvodů, proč má být soutěž jednokolová. „Pokud budeme dělat dvoukolovou soutěž, dojde nutně k tomu, že jde o spekulaci těch dvou společností,“ konstatoval.

Michal Vozobule z TOP 09 tvrdí, že radnice v tomto případě vytvořila zvláštní konstrukci soutěže. Podle něho by mohla získat víc peněz, pokud by byla soutěž dvoukolová. „Vůbec nedáváte možnost aukce,“ konstatoval.

Upozornil, že pokud má mít při hodnocení nabídek podstatnou roli návrh výše pokuty za nástavbu, může to mít zásadní vliv na výběr, a město přitom peníze z pokuty nikdy dostat nemusí. Podle Vozobuleho tedy zájemce může uměle nafouknout část nabídky, která se týká pokuty. „A zároveň může nabídnout nižší cenu za nemovitost,“ sdělil.

Domnívá se, že se zájemci vyplatí nabídnout co nejnižší částku za budovu a vysokou částku za pokutu zejména v případě, že nebude chtít stavět. „Na mě to dělá dojem, že je to ušité na současného nájemníka. Pokud to už chcete prodat, tak tam dejte standardní podmínky. Dejte soutěž dvoukolovou a nechte firmy soutěžit,“ konstatoval.

Zdůraznil, že pokud by uspěl stávající nájemce, ušetřil by osm milionů korun, které má městu do roku 2027 za pronájem zaplatit.

Primátor Roman Zarzycký z ANO pochybnosti odmítal: „Otevíráme prostor, ať se přihlásí každý. Nic jiného tady neděláme. Nechť se přihlásí jakýkoliv subjekt,“ reagoval.

Lukáš Hegner z ODS žádal vysvětlení toho, proč radní Gola naznačil, že by při soutěži mohlo docházet k pletichám. „To je silné podezření,“ upozornil. Vlastimil Gola vycházel podle svých slov z toho, že se přihlásily firmy, které mají stejného majitele. „A tomu nerozumím. Jestliže chce ten objekt koupit, pak k tomu nepotřebuje další firmu, která je naprosto stejná. Zatím dopředu nelze předvídat, jak se budou chovat. Překvapilo mě, že stejní lidé podávají nabídku přes dvě firmy,“ uvedl Gola.

Zastupitelé koalice záměr řešit prodej zvláštní metodou přes výhrady opozice schválili.