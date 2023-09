Cesta autobusem z Přeštic do Plzně se díky přivaděči zkrátí na 12 minut

Vyplývá to z aktualizovaných jízdních řádů, které jsou dostupné na portálu IDOS. Dopravní specialista Martin Fencl ze společnosti POVED, která je organizátorem veřejné dopravy v Plzeňském kraji, potvrdil, že do Horní Lukavice bude oproti dnešku nově zajíždět jen část spojů.

„Spoje po vyjetí z Přeštic najedou na nový obchvat a minou Horní Lukavici. Do obce pojedou jen vybrané spoje. Největším bonusem pro cestující bude, že spoje jedoucí po obchvatu nebudou mít mezi Přešticemi a Plzní žádnou stanici a trasu projedou asi za 12 minut,“ uvedl Fencl.

V současné době se v jízdních řádech mezi Plzní a Přešticemi, kdy všechny autobusy musejí jet přes Horní Lukavici, počítá s jízdní dobou nejméně 16 minut.

Autobusů v Horní Lukavici výrazně ubyde

Starosta Horní Lukavice Karel Hůla potvrdil, že pro řadu obyvatel jsou nové jízdní řády velkým tématem. Teď jim autobusy jedoucí na Plzeň nebo Přeštice v zastávce na průtahu obcí staví několikrát do hodiny, po otevření obchvatu jich výrazně ubude. „Domlouváme se, aby do Horní Lukavice jezdily spoje, které mají smysl a cestující je skutečně využívají. Pokud tam z některých spojů nikdo nevystupuje ani do nich nenastupuje, je zbytečné, aby tam zajížděly,“ vysvětlil Fencl.

Data z autobusů mají v POVEDu přesná, protože modré autobusy zajišťující krajské linky jsou vybavené automatickým počítáním nastupujících a vystupujících cestujících v té které stanici. Ráno při cestách do práce a do škol, stejně tak odpoledne při návratech, bude v Horní Lukavici stavět více autobusů než po zbytek dne. Už teď některé zrychlené autobusové spoje Horní Lukavicí jen projíždějí.

Navíc po otevření prodlouženého dálničního přivaděče, který je zároveň obchvatem Horní Lukavice, se příjezd do obce zkomplikuje. Silničáři kvůli úpravám zavřou současnou silnici první třídy mezi Horní Lukavicí a čerpací stanicí u mimoúrovňové křižovatky se silnicí do Chlumčan a Hradčan. „Do Plzně tak budeme muset jezdit po přestavěné silnici, která podchází obchvat. Dojedeme po ní do Chlumčan, a pak budeme pokračovat na mimoúrovňovou křižovatku u čerpací stanice, kde se nyní sjíždí z první části už zprovozněného přivaděče od Vysoké, a najedeme na přivaděč,“ popsal Hůla.

Silnici přes obec přebere od státu kraj

Na silnici do Chlumčan tak budou přesměrované i autobusy, které mají i v aktualizovaných jízdních řádech po 26. září na trase zastávku v Horní Lukavici. Současnou silnici první třídy vedoucí přes Horní Lukavici přebere od státu kraj. Není to nic výjimečného.

Takhle se po otevření dálnice D5 stal v posledním desetiletí minulého století krajskou silnicí bývalý evropský silniční tah z Rozvadova přes Stříbro do Plzně a přes Rokycany dál na hranici se Středočeským krajem. Nyní je krajskou silnicí druhé třídy, na které je stále živý provoz. Jezdí po ní řidiči, kteří si nechtějí kupovat dálniční známky. Na části trasy je navíc zákaz vjezdu pro nákladní auta, která ji nepotřebují pro cestu k místu nakládky nebo vykládky zboží. Kraj tím chrání obyvatele městeček a obcí, které tahle silnice protíná, protože v minulosti se tudy valily i kamiony mezinárodní přepravy, jejichž řidiči se vyhýbali placení mýta na dálnici.

Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje potvrdil, že kraj v budoucnu převezme i současnou hlavní silnici přes Horní Lukavici. „Zatím není ještě rozhodnuto, jestli bude silnicí druhé, anebo ještě nižší třetí třídy,“ řekl Anton.

Stavba šestikilometrového prodloužení dálničního přivaděče od Vysoké k Přešticím začala v červnu 2020. Při stavbě experti podle materiálů ŘSD zjistili, že kvůli agresivním jílům v podloží se protáhne výstavba 700 metrů dlouhého náspu za Horní Lukavicí. Nyní je hotovo, zbylé stavební práce dodavatel stihne do konce roku. Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic upozornil, že přivaděč bude po předčasném zprovoznění končit u mimoúrovňové křižovatky se silnicí do Dnešic a Dolní Lukavice. „Na posledním úseku od mimoúrovňové křižovatky k napojení na současnou silnici první třídy budou firmy ještě pracovat,“ upozornil Koloušek.

Napojení na stávající silnici k Přešticím i plánovaný obchvat Přeštic, jehož výstavba by mohla začít už v příštím roce, jsou projektované jako klasická silnice s jedním jízdním pruhem pro každý směr.