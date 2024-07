Bolevák je znovu plný, výborná kvalita vody by mohla vydržet celé léto

Plusem Velkého Boleveckého rybníku je také to, že přímo u hráze je zastávka městské hromadné dopravy. Autobusy tam ve špičce zastavují každých deset minut, mimo špičku jednou za čtvrt hodiny, maximálně po 20 minutách.

Letos je po letech rybník zase plný, přírodě ale museli vydatně pomáhat lidé. Protože od roku 2017 do rybníku trvale přitékalo z okolních kopců, pramenů a okolních rybníků méně vody, než z něj odtékalo a vypařovalo se, situace byla neúnosná.

V srpnu 2022 byla hladina o 1,33 metru níž, než byl dlouhodobý stav. Proto město nechalo vybudovat přečerpávací stanici vody z řeky Berounky, kterou zařízení přečistilo bez chemikálií a pak dotlačilo do Velkého Boleveckého rybníku. Poprvé tenhle systém přivedl vodu na podzim 2022. Lidé takhle rybníku vypomohli nejméně 450 tisíci kubických metrů vody.

„V létě roku 2022 chyběl v Boleváku více než metr vody. Mám velkou radost, že nám pomohla příroda více, než jsme doufali, a že nemuselo být napouštěcí zařízení v plném provozu po celou dobu,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar.

K naplnění rybníku o rozloze 43 hektarů napomohlo i loňské chladnější počasí a více dešťů, z rybníku odtékalo také méně vody. Více vody v nádrži se podstatně podepsalo i na její kvalitě. „Došlo ke zlepšení jejího chemického složení, které už v roce 2023 umožnilo dobrý růst ponořených rostlin, a tedy také návrat k vysoké průhlednosti,“ uvedl hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v bolevecké rybniční soustavě dlouhodobě sleduje.

Voda je tak čistá, že je bez problémů vidět do třímetrové hloubky. Kdo si chce zaplavat dále od břehu, musí počítat s kontakty s rostlinami, které rostou ze dna. S jejich pomocí se voda v rybníku čistí. Jejich délku správci vodní plochy regulují pomocí speciální žací lodi, která dostala jméno Bolek. Tenhle kombajn křižuje rybník, zkracuje rostliny a odříznuté části si loď rovnou nakládá a posádka pak náklad odváží na břeh.

Výborná kvalita vody v Boleváku by mohla vydržet až do konce léta

„Kvalitu vody předpokládám výbornou až do konce léta, protože porosty vodních rostlin pracují pro nás. Také rybí obsádka je stabilizovaná. To znamená, že dva nejdůležitější faktory máme pod kontrolou a žádná nepříjemná překvapení by nám rybník přichystat neměl,“ uzavřel Jindřich Duras. Správci regulují množství ryb a také druhy. Přednost mají ty, které co nejméně ryjí ve dně, aby nekalily vodu.

Na břehu Boleveckého rybníka je velký kemp, loděnice a množství pláží, břehy na jihozápadní straně jsou prorostlé bujným rákosím. Kolem celého rybníka vede zpevněná stezka s informačními tabulemi o zajímavostech a zdejší přírodě i historii. Na několika místech jsou postavené i jednoduché převlékárny. U hráze je široký bezbarierový sjezd z kamenů přímo do rybníku pro hendikepované. V zadní části je i pláž pro naturisty. Město tam v loňském roce nechalo postavit nové zástěny z větví a dřeva.

U hráze je velké občerstvení s pizzou a hamburgry, nový stánek s občerstvením vzniká u pláže pod Bílou Horou, v místě přechodu mezi Malým a Velkým Boleveckým rybníkem. Největší písečná pláž doplněná o velké občerstvení je na Ostende, kde se v létě konají i koncerty, festivaly a další kulturní akce. Na jídlo je možné zajít i přímo do kempu Ostende na západním břehu. V okolí rybníka je řada restaurací. Pod hrází je dětské hřiště.

V horkých letních dnech bývají parkoviště v širokém okolí zcela zaplněná. Ke koupání jsou vhodné i další blízké rybníky, které zásobují Bolevák vodou. Kamenný rybník je typický hnědavou barvou vody ze zdejší rašeliny. Voda obvykle mívá průhlednost kolem dvou metrů, na břehu je restaurace.

Mezi Plzeňany jsou z téhle rybniční soustavy oblíbené ještě Šídlovský, Senecký a Třemošenský rybník. Vybočuje rybník Košinář, který slouží především k chovu ryb a ve srovnání s ostatními je v něm horší kvalita vody nepříliš vhodná ke koupání.

Přírodní koupaliště v Rokycanech letos ozvláštní výstava

Mezi jedno z nejoblíbenějších přírodních koupališť v západních Čechách patří to v Rokycanech. Koupaliště o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních je druhé největší v České republice a napájí ho voda z řeky Klabavy. Vloni ho navštívilo přes 45 tisíc návštěvníků.

„Doufáme, že letos překonáme úroveň loňské návštěvnosti,“ přeje si Jaroslav Moravec, vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany. Objem oválného koupaliště s malebným ostrůvkem se stromovím je 24 tisíc kubíků s největší hloubkou 2,5 metru, 450 kubíků je objem brouzdaliště s hloubkou do 60 centimetrů.

V okolí jsou rozsáhlé travnaté i písčité plochy pro relaxaci, stromy, pod kterými je možné se skrýt, k mání jsou zde i kabinky na uložení potřeb pro slunění a koupání. Nechybějí ani hřiště, vodní i suchozemské atrakce pro děti a dospělé, restaurace s terasou a stánky s občerstvením, dostatek laviček, opalovací molo či ostrůvek jako motivační prvek pro plavce. Milovníkům historie bude vyhovovat v rámci možností zachovaný prvorepublikový duch celého areálu, kde je k vidění i původní důmyslné architektonické rozvržení prvků v okolí vodní plochy.

Letos v létě se mohou návštěvníci těšit na výstavu. „V areálu koupaliště bude po celé léto k vidění výstava o historii koupaliště. Město proto v dubnu vyzvalo občany, zda mají historické vstupenky, fotografie, plakáty ke koupališti, zda by je poskytli městu pro připravovanou výstavu,“ popsala mluvčí města Adriana Jarošová. Letos totiž relaxační areál slaví 90 let od otevření, které se uskutečnilo 24. června 1934.

Součástí sezony budou i oslavy. Ty se budou konat v nejbližší době. Jejich přesné datum se zájemci dozvědí na webu městského zařízení. V odpoledních hodinách bude program pro děti, podvečer bude patřit dvěma koncertům.

V loňském roce bylo možné poprvé na koupališti platit platební kartou vstupné, které se navýšilo v roce 2023, v letošním roce zůstává stejné jako vloni. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro rodiče a dvě děti vyjde na 280 korun.

Koho by od koupání odrazoval fakt, že se před několika dny koupalištěm prohnala povodeň, nemusí se obávat, protože voda už je opět čistá. „Ještě v pátek byla kalná, ale pracovníci dva dny ve dne v noci vodu čistili, abychom v neděli mohli znovu otevřít,“ sdělila Jarošová.

Specializovaná firma letos před sezónou opravila pergoly u kabinek, které jsou jako vždy plně obsazeny pronajímateli.