Nový plzeňský primátor se chce zaměřit na méně nákladné projekty

Při ustavujícím zasedání nového zastupitelstva opozice kritizovala, že chce mít Zarzycký jako primátor kromě tradičních kompetencí hlavy města na starost ještě oblast ekonomiky a k tomu navíc podstatnou část pravomocí, které dříve patřily technickému náměstkovi primátora. Podle opozice se tak široký záběr nedá dobře zvládnout. Roman Zarzycký v souvislosti s tím řekl, že nechce být primátorem, který jen klade věnce a prohlásil, že se práce nebojí.

Jak osobně vnímáte nástup do pozice primátora? ANO v minulosti v Plzni vyhrálo a zvítězilo i v krajských volbách, ale primátorem nebo hejtmanem jste se nestal. Cítíte nyní zadostiučinění, euforii?

Nikdy nešlo pouze o tu vrcholnou pozici. V roce 2018 jsme se dohodli s ODS, Martin Baxa se stal primátorem a já náměstkem. On měl víc zkušeností, takže pro mě to byla určitým způsobem poučná etapa. Nyní to nebylo tak, že jsem chtěl být za každou cenu primátorem, ale když jsem ten mandát získal, jsem za to rád, jsem za něj vděčný. Ale beru to s pokorou.

Před zvolením primátorem jste mluvil o tom, že Plzeň potřebuje změnu. Jak obyvatelé onu změnu pocítí? V čem se projeví, bude pro lidi viditelná?

Předpokládám, že ano. Přicházejí strany, které ve vedení města nebyly. Jsou to Piráti, uskupení PRO PLZEŇ a STAN. Máme shodu na tom, že se s Plzeňským krajem budeme podílet na projektu revitalizace bývalých městských lázní. Očekávám, že kraj se bude recipročně podílet na opravě Kulturního domu Peklo. Budeme se v koalici bavit o tom, jestli vnímáme stejně jako dosavadní vedení města kulturní dění v Plzni, jestli situaci v sociální sféře vnímáme stejně, jestli vnímáme stejně výstavbu infrastruktury. Naši bývalí koaliční partneři se zaměřovali na velké projekty. Mnohé byly zajímavé, ale leckdy byly považované za takzvané pomníky za stovky milionů korun. Zaměříme se na to, že gigantické projekty nebudou v dnešní době vznikat a budeme se spíš věnovat méně nákladným projektům za desítky milionů korun, které lidé uvidí.

Můžete uvést jako příklad některý z těch menších projektů, na které se zaměříte?

Je to třeba vybudování metropolitního dispečinku, který by měl výrazně přispět k lepšímu zprůjezdnění Plzně. Také to jsou projekty z oblasti chytrého města. Nyní občan potřebuje pro každou službu ve městě, kterou využívá, tedy od parkování až po jízdu MHD, samostatnou mobilní aplikaci. Rádi bychom všechny tyto služby dostali do jedné přehledné aplikace. Dál jsou to opravy stávajících městských budov, jako je třeba objekt bývalé konzervatoře na Habrmanově náměstí, budování nových parkovacích míst nebo úseků pro cyklisty. Samozřejmě bychom neměli zapomínat ani na rozvoj elektromobility nebo moderní technologie včetně chytrého osvětlení. To jsou všechno věci, se kterými se lidé stýkají v každodenním životě a na jejichž vybudování nepotřebujeme horentní sumy.

Zmínil jste se o takzvaných pomnících, které v Plzni vznikaly. Co podle vás mezi ně patří?

Já osobně nejsem přesvědčen o tom, že v této složité době bych se rozhodl stavět Tech Tower, přestože se jedná o velmi zajímavý projekt. Je ale také velmi nákladný, stál tři čtvrtě miliardy korun.

Město ale na něj také získalo velkou dotaci. Z evropských fondů 180 milionů na stavbu a další miliony na vybavení.

Ano, ale vynaložila se spousta peněz, které bylo možné použít na něco jiného. Každá koalice může mít své vlastní priority.

Když jste po volbách mluvil o prioritách nové koalice, na prvním místě jste uváděl bezpečnost. Chystáte se s vedením městské policie probrat otázku, zda mají kromě dvoučlenných hlídek fungovat i jednočlenné hlídky strážníků. Znamená to, že počítáte s navýšením počtu strážníků?

Není to jenom o počtu strážníků. Jde mimo jiné o lepší spolupráci mezi městskou a státní policií. Je to o metodickém řízení a spojení s pracovní skupinou bezpečnosti, která je kolem městského útvaru bezpečnosti. Jde o přístup velitele městské policie k podřízeným a o to, jestli je autoritou pro lidi, které řídí. Jde o to, jestli na to, že odešlo víc než 40 strážníků, reaguje velitel dobře, nebo jestli by do té záležitosti neměl vstoupit radní pro bezpečnost. S novým radním pro bezpečnost se sejdeme s velitelem městské policie neprodleně a o takových otázkách budeme mluvit. Potřebuji se ho zeptat na to, v čem vidí příčinu, že se mu bortí tým lidí kolem městské policie, a potřebujeme se spojit s lidmi z odborového svazu. Předpokládám, že bychom do měsíce měli znát návrh opatření k tomu, abychom městskou policii stabilizovali.

Můj osobní názor je, že zavedení jednočlenných hlídek nebylo správné. Například proto, že každý policista, městský nebo státní, je školený na zákrok ve dvou mimo jiné proto, aby se nemuseli obávat o svou bezpečnost. Dosvědčení provedeného úkonu je nepochybně dalším důvodem.

Každopádně bezpečnostní situace v Plzni není dobrá. Tím nechci tvrdit, že je Plzeň nebezpečná. Nicméně jsem nedávno sám zažil na náměstí Republiky situaci, kdy se zde v noci několik desítek lidí delší čas chovalo tak, že jsem se necítil bezpečně a neobjevil se tam žádný městský ani státní policista.

Před volbami jste sliboval, že ANO prosadí rozšíření bezplatného cestování městskou dopravou pro lidi do 18 let a od 65 let. Bude to tak?

Myslím, že se to stane minimálně z poloviny. Ztráta, která by tak dopravním podnikům vznikla, by byla zhruba 44 milionů korun. Chci to řešit komplexně a větší část toho slibu chceme splnit nejpozději do 1. dubna. Konkrétně to opatření představím s náměstkem primátora pro dopravu nejpozději do Vánoc. Budeme se bavit i o tom, zda je nutné, aby lidé nad 65 let museli mít k uplatnění nároku na bezplatnou dopravu Plzeňskou kartu.

Při představení nového vedení města jste řekl, že nemáte shodu v tom, zda znovu pro osobní auta otevřít průjezd celou Americkou třídou, což slibovalo ANO i PRO PLZEŇ. Nakolik je tedy podle vás pravděpodobné, že se ten průjezd obnoví?

V tuto chvíli se režim provozu na Americké třídě měnit nebude. Shodu v té otázce nemáme. Dostávám na tu záležitost od veřejnosti protichůdné názory. Požádal jsem náměstka primátora pro dopravu, aby zpracoval analýzu, která bude hotová do 20. prosince. Zmapujeme situaci na Americké třídě komplexně. Podíváme se na to jako na širší oblast včetně Klatovské třídy. Na provozu městské dopravy se omezením průjezdu Americkou ušetřilo zhruba 35 milionů korun, což je také faktor, který zvážíme, stejně jako možný vliv na bezpečnostní situaci v dotčeném úseku. Všechny souvislosti spojené s provozem na Americké třídě musíme vyhodnotit. Bez toho k řešení nedojdeme. Předpokládám, že do konce roku rada rozhodne, jak s Americkou naloží.