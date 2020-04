Plzeň nabídne k prodeji bývalé sídlo KSČ i budovu Komorního divadla

Radnice nedávno deklarovala, že v rámci ekonomických opatření k vylepšení rozpočtu urychlí prodej městských nemovitostí, pro které nemá využití. Blok domů mezi Americkou třídou, Prokopovou a Resslovou ulicí, kde je bývalé sídlo KSČ i objekt Komorního divadla, mezi ně zahrnula.

Zástupci města předpokládají, že k prodeji dojde v příštím roce. Počítají s tím, že domy na Americké třídě zůstanou stát a nepadnou kvůli nové zástavbě.

O prodeji nevyužitých domů u Americké třídy zástupci města mluvili několik let. Až ekonomické důsledky epidemie ale přinesly impuls, aby se rozhodli.

Radní pro ekonomiku David Šlouf by si přál, aby už letos zastupitelé schválili záměr domy v území podél Americké třídy prodat. Kromě toho by se mělo jednat také o prodej pozemku v průmyslové zóně Borská pole, kde je nyní zřízené stanové městečko pro bezdomovce.

„Evidujeme několik zájemců o tento pozemek, takže by neměl být problém jej prodat,“ sdělil. Území by pak bylo využité pro lehkou výrobu nebo sklady.

„Myslím, že prodej domů u Americké třídy a pozemku na Borských polích by městu mohl vynést odhadem kolem 200 nebo 250 milionů korun,“ řekl Šlouf.

Územní studie nastaví pravidla

V případu prodeje v centru Plzně zájemce bude muset počítat s přísnějšími podmínkami ze strany města. Útvar koncepce a rozvoje totiž připravuje územní studii, která nastaví pravidla.

„Řešila by se tak obslužnost, parkování nebo míra využití pro byty, administrativní prostory nebo obchod,“ sdělil. Radní počítá s tím, že prodej se pak odehraje v příštím roce.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká tvrdí, že územní studie bude vycházet mimo jiné z toho, co městu v centru chybí. „To znamená, že bychom tam například chtěli víc prostoru pro bydlení,“ uvedla.

Ředitelka tvrdí, že podle studie by budovy, které stojí na Americké třídě sice mohly být upravené, ale měly by zůstat stát.

„Ale Komorní divadlo by se mohlo nahradit. Blok by se mohl obestavět, uvnitř by mohl vzniknout nový objekt,“ konstatovala. V území má být zastoupeno víc funkcí včetně obchodu.

Obchodního centrum nevznikne, ujistil náměstek

Náměstek primátora Pavel Šindelář se domnívá, že územní studie pro oblast ve středu Americké třídy bude schválená do poloviny roku. „Potom bude možné vyhlásit soutěž pro zájemce o koupi,“ prohlásil.

Ujistil, že v území nehrozí vznik velkého obchodního centra. „V tom místě to v podstatě ani neumožňují dopravní poměry. Hlavní příjezd tam bude možný jen z Prokopovy ulice a to provoz v oblasti výrazně limituje,“ sdělil.

Zastupitel Petr Domanický území podél Americké třídy považuje za oblast, která má pro centrum Plzně značný význam. Doufá proto, že město dokáže vývoj v něm dostatečně korigovat, aby se vyhnulo nečekaným nepříjemným překvapením.

Uvažoval o tom, že by snad město mohlo využít zejména rohový dům, kde bývalo sídlo KSČ a Komorní divadlo. „Pokud někdo odpovědně zvážil, že je město nepotřebuje a nemohla by tam být nějaká městská instituce, která nemá vyhovující a dostatečné prostory, nechť jsou soukromé,“ řekl.

Oblast si musí uchovat svůj ráz, říká zastupitel

Domanický je přesvědčený, že právě osud rohového domu a na něj navazující část bývalého divadla si má město ohlídat. „Myslím, že jsou to poctivé předválečné budovy, které do značné míry ovlivňují charakter Americké třídy, dávají jí tvář. Zejména rohová budova je z tohoto pohledu velmi cenná a pro Plzeň zásadní,“ prohlásil.

Upozornil na riziko, že někdo slíbí, že domy nezboří, koupí je a po čase začne tvrdit, že jsou budovy ve špatném stavu a bude proto prosazovat jejich demolici.

Domanický se domnívá, že by si oblast i po případném prodeji budov měla uchovat ráz odpovídající centru města.

„To znamená, že by tam mělo být v rozumné míře zastoupeno bydlení, administrativa nebo obchody. A pokud tam bude muset být kapacitní parkování, aby bylo někdo schované, a ne v nějakém dominantním objektu, jako je to na Rychtářce nebo u Nového divadla,“ konstatoval.

Domanický se domnívá, že by bylo například vhodné, aby blok budov byl po úpravě prostupný pasáží.