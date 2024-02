„Senzace se vám nepovedla.“ Opozice vyčítá primátorovi Plzně, že nepřijal Pavla

„Ani si vlastně nechci hledat čas, protože já jsem z jednání pana prezidenta zklamán,“ prohlásil Zarzycký.

Petru Pavlovi například vyčetl, že podepsal zákon, který upravil valorizaci důchodů. Prezident prý není nadstranický a jedná v zájmu vládní koalice. „A to je pro mě prostě nepřijatelná věc,“ uvedl.

Toto stanovisko zveřejnil Zarzycký i na sociálních sítích. Zástupci opozice z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL označili veřejně prezentovaný postoj primátora za nevhodný a připomínali, že jako primátor zastupuje město včetně lidí, kteří si na rozdíl od Zarzyckého přáli mít Petra Pavla prezidentem.

Vyjádření primátora nicméně za nešťastné označili i jeho náměstci Aleš Tolar ze STAN a Pavel Bosák z Pirátů, kteří uvedli, že budou chtít prezidenta pozvat na květnové Slavnosti svobody k výročí osvobození města.

Náměstkyně primátora Lucie Kantorová z ANO v reakci na to upozornila, že loni v červenci Petra Pavla už osobně na slavnosti pozvala. „Řekl mi, že rád přijede. Tak pevně věříme, že dorazí. Byla by to pro nás čest, mít zde u takto významné akce prezidenta,“ uvedla.

Pokud prezident přijede na Slavnosti svobody, primátor jej přijme

Primátor ve čtvrtek zastupitele upozornil, že prezident při návštěvě kraje neměl v plánu navštívit radnici a poukazoval na to, že Petr Pavel už byl například pozvaný na ples města Plzně.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS Romanu Zarzyckému připomenul, že před prezidentem se odmítl setkat i s dalšími zástupci státu včetně premiéra Petra Fialy nebo ministra dopravy Martina Kupky z ODS. „Je to o tom, že vy jste z toho chtěl udělat mediální senzaci. To se vám nepovedlo. Teď hledáte nějakou výmluvu, jak z toho ven,“ prohlásil Šindelář.

Ministr kultury, zastupitel Martin Baxa z ODS Zarzyckému doporučil, aby bral v úvahu, že je sice zvolený za ANO, ale je primátorem celého města, a byl tedy ve svých politických proklamacích uměřenější: „I lidi, kteří třeba nemusejí souhlasit s tím, co uskupení SPOLU dělá, sjednocuje fakt, že by se primátor Plzně neměl tímto způsobem vymezovat vůči prezidentovi.“

Roman Zarzycký naproti tomu tvrdil, že i když na svých sociálních sítích zaznamenal i několik kritických reakcí, výrazná většina byla kladných. Primátor opakovaně poukazoval, že prezident byl pozvaný na Slavnosti svobody. „Pokud pan prezident využije pozvání, tak já ho samozřejmě jako primátor města přijmu,“ konstatoval.