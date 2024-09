Kdo postaví obchvat Přeštic? Že je nezbytný, se v koloně přesvědčil i šéf ŘSD

Obchvat Přeštic bude plynule navazovat na loni kompletně zprovozněný dálniční přivaděč kolem Horní Lukavice pokračující k dálnici D5 a do Plzně. Na rozdíl od přivaděče bude jen s jedním jízdním pruhem pro každý směr.

V současnosti běží tendr na zhotovitele stavby. Původním termínem pro otevírání obálek s nabídkami mělo být 11. září, před několika dny ale byla lhůta přibližně o měsíc prodloužena.

„Termín podávání nabídek se posouvá, protože nám ještě přišly žádosti o vysvětlující dodatečné informace, které v současné době zpracováváme. To nám nějakou dobu zabere, protože otázky se týkají jak technického, tak obchodního rázu. V současné chvíli to vypadá, že se termín pro podání nabídek posouvá na polovinu října letošního roku,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzeňském kraji Miroslav Blabol.

O tom, jak jediná bouračka dokáže zablokovat průjezd Přešticemi, se minulé pondělí osobně přesvědčil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Kvůli ranní nehodě mezi čerpacími stanicemi na Třídě 1. máje, která je součástí průtahu, stály ráno kolony aut od Plzně, v opačném směru pak přes celé Přeštice.

Mátl cestou k právě zprovozněné první části obchvatu Klatov uvázl v koloně. „Vidím, jak je tam situace komplikovaná. Aktuálně čekáme na podání nabídek na stavbu obchvatu města. Pokud se podaří vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu, teoreticky by stavba mohla začít ještě letos,“ řekl Mátl.

Podle přeštického starosty Tomáše Chmelíka se dopravní situace ve městě zlepší až po plném zprovoznění obchvatu. „Je dobrá zpráva, že se stavba blíží. Přímo v trase budoucího obchvatu už probíhá archeologický průzkum, už se tam pohybuje technika. Lidé mají radost, že se tam už něco děje,“ podotkl.

Objížďka kvůli přestavbě zatáčky vede přes Přeštice

Kromě aut na hlavní trase z Plzně do Klatov a dál na Šumavu ucpávají ulice města i spousty dalších nákladních aut a kamionů. Kvůli přestavbě nebezpečné zatáčky s křižovatkou u Kláštera poblíž Nepomuku na trase Plzeň – České Budějovice je pro nákladní auta a kamiony nastavená téměř 50 kilometrů dlouhá objížďka právě přes Přeštice. „Je tu takový trychtýř, kdy se k dopravě mezi Plzní a Klatovy přidávají ještě auta z objížďky od Nepomuku. U nás se to sbíhá a doprava stojí ještě daleko víc,“ povzdechl si starosta Tomáš Chmelík.

Plánovaný západní obchvat Přeštic bude začínat v místě, kde dnes končí dálniční přivaděč od Plzně. Silnice tam odbočí doprava, dvakrát překoná železniční trať Plzeň – Klatovy a na původní trasu se připojí v dlouhé rovince mezi Přešticemi a Lužany.

Výhodou zvolené varianty je, že nevyvolá žádné velké demolice. Výstavba nové komunikace si vyžádá pokácení stromů a keřů, které budou kompenzované novou výsadbou.

I když projektanti cenu obchvatu spočítali na téměř 1,3 miliardy korun, reálná by měla být nižší. „Obecně se v republice nabídky pohybují kolem 75 až 80 procent předpokládané ceny, pod miliardu by to mohlo spadnout. Uvidíme,“ nevyloučil generální ředitel ŘSD.

Kdy se dostane na další úseky, je ve hvězdách

Přestože je stavba přeštického obchvatu před spuštěním, u dalších úseků mezi Přešticemi a Klatovy jsou termíny výstavby zatím v nedohlednu. Nejvíce rozpracovaných je 6,3 kilometru od Švihova na okraj Klatov. „Tam je technická studie, v současné době probíhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA,“ uvedl Mátl. Podle informačního letáků ŘSD by se v ideálním případě mohlo začít stavět v roce 2031 a auta by po něm mohla jet v roce 2033. Ve skutečnosti bude vše ale asi mnohem později.

Celých osm kilometrů dlouhý obchvat Klatov má být zprovozněný poslední listopadový den letošního roku, stavbaři nyní pracují zejména na úseku od silnice na Horažďovice po napojení jižní části obchvatu v Malé Vísce na současnou silnici.

Kdy dojde na obchvat Malé Vísky je ve hvězdách. Nyní vzniká studie možné trasy. „Hodně bude záležet i na kondici státního rozpočtu,“ řekl Mátl. Proto podle něj připravují PPP projekty se soukromými investory, protože jinak by stát nebyl schopný takové stavby ufinancovat.

Dálniční přivaděč u Vysoké už plně slouží řidičům (25. 9. 2023)