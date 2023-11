V Plzeňském kraji nechce sloužit přesčasy na 140 lékařů, většinou ti mladí

Výpovědi z přesčasové práce ve Fakultní nemocnici v Plzni (FN), kde provoz zajišťuje zhruba tisícovka lékařů s různě dlouhými úvazky, podalo 86 lékařů. Uvedla to MF DNES mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Z šesti nemocnic, jejichž zřizovatelem je Plzeňský kraj, zaznamenaly výpovědi přesčasů dvě. „Většinou jde o mladé lékaře, ale těch v malých nemocnicích tolik není,“ nastínila mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

V krajské Klatovské nemocnici výpověď podalo třicet lékařů ze 130, což se týká dětského oddělení a chirurgie, vedení Rokycanské nemocnice má na stole výpověď dvaceti lékařů ze šedesáti.

Výpovědi z přesčasů jsou součástí vzpoury především mladých lékařů v celém Česku, kteří požadují zlepšení nejen platových podmínek práce v nemocnicích. V Česku jde o zhruba 6000 lékařů.

Zdravotnictví musíme lépe zorganizovat, míní náměstek hejtmana

Po včerejším jednání s premiérem byl ale s největší pravděpodobností protest zažehnán. Nespokojení lékaři se po neúspěšném jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem sešli ve čtvrtek s premiérem Petrem Fialou. Tématem bylo odměňování zdravotníků.

„Dohodli jsme se na navýšení peněz,“ uvedl Fiala. Podle jeho slov lékařům nabídl 9,8 miliardy korun na navýšení mezd. „Garantovali jsme to, že peníze půjdou na platy a mzdy pravděpodobně prostřednictví úhradového dodatku,“ doplnil Fiala.

„Děkujeme panu premiérovi, že o tom s námi jednal. K odvolání protestu dojde po definitivním podpisu,“ řekl viceprezident České lékařské komory Jan Přáda.

Díky mladým lékařům se ale začalo hovořit o tom, jak zefektivnit provoz českých nemocnic. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka pro Český rozhlas Plus ve čtvrtek ráno uvedl, že nemocnice mají spoustu ambulancí. „Pokud nedokáží zajistit lůžkovou péči, tak prvně bych, kdybych byl ředitel nemocnice, uvažoval o tom, že zredukuji počty ambulancí, které se dají delegovat na ambulanční specialisty a na praktické lékaře.“

Šonka naznačil, že by bylo třeba podívat se, kolik lékařů v nemocnicích má úvazky někde jinde a pracují v nemocnici jen na částečný úvazek.

Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Hais již dříve uvedl, že je rád, že se mladí lékaři vzepřeli. Mohl by to být podle něj impuls k tolik potřebným reformám ve zdravotnictví. „Máme stejně nebo víc lékařů na počet obyvatel než v jiných zemích, přesto nedokážeme zdravotnictví zorganizovat tak, aby fungovalo efektivně. V Česku dlouhodobě chybí koncepce, jsou tu jen lobbistické skupiny, které si prosazují své zájmy napříč zdravotnictvím. A kdo si z koláče co nejvíc urve, je vítěz,“ sdělil Hais.