Komise zabezpečila místnost a všichni museli opustit budovu. Když hasiči uhasili oheň a místo zkontrolovali termokamerou, všichni mohli vrátit zpět a volby pokračovaly.
Podle Jana Nového z Krajského úřadu Plzeňského kraje je na rozhodnutí komise, zda využijí možnost ponechat volební místnost otevřenou i po 14. hodině a nahradí tak čas, po kterou musela být místnost uzavřena po dobu zásahu hasičů.
„Ověřovali jsme to u komise. Volební účast je tam tak vysoká, že rozhodli o uzavření místnosti přesně ve 14 hodin,“ upozornil Jan Nový.
Ten dodal, že volební účast je vysoká v celém Plzeňském kraji. Podle informací od komisí v některých volebních místnostech mělo v průběhu dopoledne odvoleno 60 až 70 procent zapsaných voličů, upřesnil Jan Nový.