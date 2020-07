Do funkce šéfa krajské hygieny v Plzni se vrací loni odvolaný Tomašuk

Zemětřesení na Krajské hygienické stanici v Plzni (KHS) pokračuje. Před rokem musel Přemysl Tomašuk narychlo opustit ředitelské křeslo kvůli podezření ze závažných pochybení. Od soboty 25. července znovu naplno přebírá vedení instituce, potvrdilo ministerstvo zdravotnictví.

Sedmdesátiletý Tomašuk byl loni v srpnu ze dne na den zbaven služby ve státní správě. Resort totiž provedl v Plzni několik kontrol, jejichž závěry ukázaly na nezákonné jednání. Šéf hygieny údajně svévolně rozdával některým svým podřízeným odměny a také je přeřazoval do vyšších platových tříd.

Podle auditů způsobil škodu v řádech několika milionů korun. Kárná komise proto zahájila řízení pro zvlášť závažné provinění a navrhla Tomašuka okamžitě propustit.



Výpověď však nebyla v souladu se zákonem, rozhodl tak Městský soud v Praze, na nějž se Tomašuk obrátil. „Ministerstvo zdravotnictví je vázáno rozhodnutím soudu, na základě toho zůstane pan ředitel Tomašuk i nadále ve funkci,“ přiblížila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Tomašuk se na svůj post sice vrátil už 1. července, ale do dneška má nařízenou dovolenou. Nesměl činit žádná rozhodnutí, dokonce ani vstupovat do budovy, která sídlí ve Skrétově ulici.

Od loňska byl pověřeným šéfem krajské hygieny Michal Bartoš. „Myslím, že je to hanebné. Představa, že se vrátí člověk, který instituci dovedl do stavu, kdy je všemožně vyšetřována, čelí různým sankcím a neustálým kontrolám, mi přijde absurdní. Nebudu říkat, zda je vinný, či nikoliv, ale z morálního hlediska mi to přijde neomluvitelné. Spolupráci s ním si rozhodně představit nedovedu,“ zdůraznil Bartoš, který byl nově jmenován vedoucím právního odboru KHS. Další profesní změny zatím zvažuje.



Policie ještě neskončila prověřování u hygieniků

Bartoš se zároveň obává, aby teď na KHS nenastal chaos. Tvrdí, že v posledních měsících se odehrály podstatné systémové změny, které souvisejí s koronavirem.

„On (Tomašuk) neměl žádný přístup k informacím. Bylo mu to zakázáno. Neví tedy nic o chytré karanténě ani dalších mnoha důležitých věcech, které se během té doby nastavily. Bohužel kvůli tomu hrozí komplikace, na což jsem dopředu upozorňoval. Nicméně plnou zodpovědnost nese ministerstvo,“ uzavřel Bartoš.

Resort už minulý rok podal na Tomašuka trestní oznámení. Záležitostí se však policie stále zabývá. „Nadále případ prověřujeme a zjišťujeme veškeré jeho okolnosti,“ konstatovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Uzavřené není podle mluvčí Štěpanyové ani kárné řízení, takže se k němu ministerstvo zdravotnictví nebude vyjadřovat. Redakce MF DNES se snažila Tomašuka kontaktovat, ovšem nereagoval na telefonáty ani SMS.



Překvapený z vývoje situace byl ve čtvrtek plzeňský primátor Martin Baxa, který je zároveň předsedou krizového štábu města.

„Samozřejmě neznám okolnosti řízení, které běží podle služebního zákona, ale spolupráce s panem Bartošem během koronakrize byla vynikající a nadstandardní. Domnívám se, že má významnou zásluhu na tom, že jsme nejtěžší týdny v Plzni zvládli poměrně úspěšně,“ sdělil.