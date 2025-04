Sdružení praktiků pro dospělé i Sdružení pro děti dospívající vidí záchranu v pomoci krajského úřadu, který by mohl vypsat takzvaná rezidenční místa, aby mohli budoucí praktici získat atestaci v ordinaci pracujícího praktika. Státem vypsaná rezidenční místa totiž nestačí, a to i přesto, že jich ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo nejvíc v novodobé historii.

„Rezidenční místa jsou zodpovědností ministerstva zdravotnictví, mělo by jich zajistit dostatek,“ uvedl před několika dny hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z ANO na akci 11 milionů důvodů, s jejíž pomocí obě profesní sdružení praktiků upozorňují na zhoršující se dostupnost primární péče. Hejtman nakonec přislíbil, že není vyloučeno, že dvě či tři rezidenční místa kraj vypíše. Připomněl, že o tom musí rozhodnout rada a zastupitelstvo.

Předsedkyně společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková souhlasí s tím, že dotace na rezidenční místa jsou věcí státu. „Pokud tu ale čelíme kritické situaci, musíme se tomu věnovat všichni. Ani naše úloha není vychovávat systém a přesto to děláme a děláme to dlouhá léta za cenu toho, že do toho vkládáme vlastní peníze. Nezažila jsem jediného rezidenta, na kterého jsem nedoplácela ze svého,“ uvedla.

V kartotéce mají až 2 500 dětí

Dětský praktik v Kralovicích a místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ctirad Kozderka sdělil, že nejhorší situace je na Tachovsku a v okolí Nýřan, kde jsou lékaři osmdesátníci i pětaosmdesátníci. „Je to časovaná bomba, protože najednou mohou skončit nebo zemřít a další děti budou bez lékaře,“ nastínil Kozderka.

V současné době podle něj není v kraji oblast, kde je situace vyloženě tragická, ale je to za cenu toho, že se někteří lékaři starají o 2000 až 2500 dětí, což je dvojnásobný počet oproti standardu.

Jedním z řešení, o kterém podle něj nikdo nechce mluvit, je vrátit se před rok 2017, kdy existoval zvláštní atestační program pro praktiky v terénu, zatímco dnes je předatestační příprava stejná jak pro terén, tak pro nemocniční lékaře. U obou skupin trvá 4,5 roku, přitom, když atestoval před několika desetiletími Kozderka, stačilo pro dětského praktika 2,5 roku.

Odborníci na akci 11 milionů důvodů upozorňovali, že kvůli tomu si dětské lékaře stahují nemocnice a na terén praktici nezbývají. Je to dáno i tím, že když jsou 4,5 roku v předatestační přípravě, mají až o 20 tisíc korun nižší plat než mladí lékaři v nemocnici.

Proto obě sdružení praktiků žádala kraj také o příspěvek na zvýšení jejich mzdy v předatestační přípravě, aby neutíkali do nemocnic. Předseda Sdružení praktických lékařů pro dospělé ČR a praktik v Přešticích Petr Šonka uvedl, že je to obvyklé například v Ústeckém či Karlovarském kraji.

Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilona Hülleová uvedla, že v Česku by správně nemělo být žádné dítě, které nemá registraci u praktického lékaře, protože dítě potřebuje pravidelnou péči. Potřebuje několik druhů očkování, navíc je to komplikace i pro maminky, které od praktika potřebují různé posudky.

„Rodič, který má nemocné dítě a nemá praktika, nejde na kraj nebo na ministerstvo, on jde k nejbližšímu praktického lékaři, a když je dítě v horším zdravotním stavu, umí si péči vynutit,“ sdělila. Lékař má ale v čekárně své objednané pacienty, což vede i ke konfliktním situacím. „Pokud bude takových situací přibývat a budou gradovat, praktik v seniorním věku ordinaci zavře,“ upozornila Hülleová.

Kraj by podle ní k vypisování vlastních rezidenčních míst mohlo motivovat, že si může smlouvou zavázat praktika, aby v kraji zůstal, což u rezidenčního místa vypsaného ministerstvem možné není, a lékař může po atestaci utéct třeba do jiného kraje.