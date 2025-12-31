Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku

  12:10,  aktualizováno  12:10
Špatná konstrukce komínového tělesa stála za požárem rodinného domu v Bezručově ulici ve Starém Plzenci. Tři lidé se evakuovali před příjezdem hasičů. Událost se stala na Silvestra před pátou hodinou ranní.
Požár domu ve Starém Plzenci způsobil špatně postavený komín, tři osoby se evakuovaly. (31. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Zasažen byl půdní prostor a podkroví, které bylo silné zakouřené. „Půdní prostor jsme vyklidili a vyhledávali jsme skrytá ohniska. Zhruba ve čtvrt na šest jsme požár lokalizovali. Ke zraněním nedošlo a škoda je předběžně 700 tisíc korun,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

V komíně se vznítily saze. Když přijeli hasiči, už z něj šlehaly plameny

U požáru zasahovaly jednotky hasičského sboru Plzeň střed a Slovany a dobrovolní hasiči ze Starého Plzence.

