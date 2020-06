Zápach moči a letáky na podlaze, popsali svědci pokoj, kde vypukl požár

V pronajatém jednolůžkovém pokoji na ubytovně v plzeňské čtvrti Karlov žil dvaasedmdesátiletý Milan Nosek několik let.

Svědci, kteří vypovídali před plzeňským okresním soudem, popsali seniora jako nepříjemného a protivného muže. Jeho pokoj byl hodně zvláštní. Na podlaze měl rozložené noviny a letáky, rozvěšené dámské kalhotky a protože v místnosti nevětral, pokoj značně zapáchal. Senior prý močil do kbelíku, který pak vyléval ve společné kuchyňce do dřezu.

„Proč mě pošpiňujete? To jsou všechno pomluvy, nesmysly, hovadiny,“ neudržel se několikrát při výpovědích svědků souzený Nosek.



„Když se mělo platit, objevil se a vše zaplatil. Někdy byl zmatený, jindy nepříjemný, občas protivný. Někdy jsme se na něj nemohli dobouchat, otevřel třeba až na potřetí. Na vlastní oči jsem to neviděla, ale lidé si stěžovali, že do kuchyňky chodí v noci vylévat moč. Do kuchyňky, kde se hodně vařilo, lidé si tam omývali potraviny, myli nádobí,“ popsala svědkyně Renáta A., která v den, kdy hořelo, byla v kanceláři ubytovny.

Podle jejích slov plánovali, že Noska z ubytovny vystěhují. „Chtěli jsme mu dát poslední šanci. Ještě dva měsíce. To asi byla osudová chyba,“ uvedla žena.



I spolumajitel ubytovny potvrdil, že se mu styl Noskova života nelíbil. „Pořád jsme ho napomínali. Byli tam ale ještě horší, ještě větší čuňata. Některé se nám podařilo převychovat. Uklízečky k panu Noskovi nechtěly chodit, byl arogantní. Asi deset dnů před požárem se u něj uklízelo a v kanceláři se rozhodlo, že u nás končí. Jen se to neudělalo z hodiny na hodinu,“ popsal spolumajitel bývalé ubytovny Luboš J.



Hasiči likvidují požár ubytovny v Plzni na Karlově (11. 9. 2018)

Mimo jiné řekl, že lidé nesměli v budově kouřit, v pokojích měli zakázané vařiče, starší rychlovarné konvice a další spotřebiče. Když odcházeli z pokojů, trval na tom, že musejí všechny elektrospotřebiče vytáhnout ze zásuvek.

Pár dnů před požárem Noskovi zabavili vařič. „Snažil jsem se provozovat ubytovnu nejlíp, jak to šlo. Na všech pokojích byla čidla. Dva metry od pokoje, kde bydlel pan Nosek, byly tři hasící přístroje a hydrant s hadicí, která dosáhla do půlky budovy. Když jsem vytýkal jednomu z mužů, proč hned nezačal hasit, řekl mi, že kdyby nevytáhl Noska, asi by tam uhořel. Pan Nosek byl úplně černej, prý mu hořely vlasy, záda, když ho tam odtud vytáhl. Hodně lidí to říkalo,“ uvedl svědek. Senior ale tvrdí, že z budovy vyšel sám.



Obžalovaný Milan Nosek podle státního zástupce způsobil z nedbalosti 11. září 2018 tragický požár. Omylem shodil z televize zapálenou svíčku a od ní vzplály tiskoviny na podlaze.

Plameny se rychle rozšířily po celém objektu. Ve vyhořelé budově našli druhý den tělo šestadvacetileté ženy. Ta v době vzniku požáru spala. Při požáru se zranilo dalších 12 lidí včetně dvou hasičů. Ostatní z řad ubytovaných utrpěli popáleniny prvního a druhého stupně a nadýchali se zplodin. Utrpěli ale také poranění dolních končetin a pánve. Způsobili si je, když se snažili zachránit a skákali ven z objektu.

Podle žalobce bylo důvodem rychlého šíření požáru ve dvoupodlažní ubytovně také to, že nebyly zavřené protipožární dveře mezi jednotlivými bloky budovy.



Plameny objekt zcela zničily. Škoda se pohybuje kolem 30 milionů korun. Obžalovanému hrozí až 10 let vězení za obecné ohrožení z nedbalosti.

Milan Nosek nyní žije na sociální ubytovně v Praze, dlouhou dobu přebýval mezi bezdomovci. Tvrdí o sobě, že bývá zmatený, špatně vidí a slyší a má další zdravotní problémy.

Začal soud o tragickém požáru ubytovny v Plzni (22. 6. 2020)

