„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega a přítel Richard Vojík. Richard byl legendárním závodníkem rally veteránů, odborníkem na restaurování historických automobilů a člověkem se smyslem pro humor, který dokázal nadchnout své okolí. Na přelomu tisíciletí se podílel na tvorbě motoristických pořadů regionální televize ZAK a stál za rekonstrukcí řady unikátních strojů – od historických autobusů po speciální přepravníky. Při tragickém požáru, který zasáhl areál bývalého pivovaru v Klatovech, s ním odešla nejen výjimečná osobnost, ale i jedinečná sbírka italských závodních automobilů, jimž zasvětil velkou část svého života. Rodině, přátelům a všem, kteří Richarda znali, vyjadřujeme upřímnou soustrast. Vzpomínáme s úctou. Tým AC Heating,“ stojí ve vyjádření firmy.
Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže
Richard Vojík pro firmu zrekonstruoval unikátní autobus Škoda RTO, který začátkem 90. let nadšený jachtař Jindřich Wloch proměnil ve speciál určený pro přepravu lodí.
Vedle toho dlouhé roky jezdil Vojík závody historických aut, která také opravoval. „V Klatovech v pivovaru měl pronajatou garáž a dílnu, kde měl asi osm až deset aut italské výroby,“ řekl jeho dlouholetý kamarád Marcel Mourek.
Vzpomíná na něj jako na člověka, který nezkazil žádnou legraci. „Co se týká opravování historických vozidel, byl to mechanik ze staré školy. Určitě by mu neuniklo, kdyby z některého z aut něco vytékalo, třeba benzin,“ dodává.
Požár v areálu bývalého klatovského pivovaru byl nahlášený v sobotu před 18. hodinou. Zhruba tři hodiny zasahovaly asi dvě desítky hasičů. Hořet začalo v jedné z pěti spojených dílen.
„Oheň prostupoval do dřevěné konstrukce střechy. Museli jsme sundat velkou část plechové krytiny, abychom mohli krovy dohasit,“ řekl velicí důstojník Petr Ježek. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování.