  12:42,  aktualizováno  12:42
U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před plameny utéct.
Na likvidaci požáru drážního domku se podílelo deset jednotek hasičů.
Na likvidaci požáru drážního domku se podílelo deset jednotek hasičů. | foto: Správa železnic

„Po zahájení hasebních prací došlo uvnitř k výbuchu tlakové láhve, která byla dopředu avizovaná, že se nachází v kuchyni,“ uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček. Práci hasičů komplikoval i složitý terén, kvůli kterému nebylo možné použít výškovou techniku.

Na likvidaci ohně se podílelo deset profesionálních i dobrovolných jednotek včetně hasičů Správy železnice z Plzně.

Po dobu likvidace požáru byl provoz na železniční trati číslo 180 úplně zastavený. Hrozilo nebezpečí výbuchu dalších tlakových lahví.

„Ve 12.07 jsme provoz obnovili s omezením rychlosti v místě události,“ doplnil Martin Kavka, mluvčí Správy železnic.

