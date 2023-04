Pro potraviny a drogerii chodí častěji už i osamocení senioři a studenti

„Stav našeho skladu je jako před každou sbírkou nutné opět zaplnit za pomoci ochotných dárců, kterým předem patří naše velké díky. Momentálně se nám daří zatím dostatečně zásobit potřebné klienty,“ napsal MF DNES ředitel Potravinové banky Plzeň Lukáš Bakala. Materiální pomoc z téhle instituce míří k lidem v celém kraji.

Loni při jarní a podzimní národní sbírce darovali v kraji nakupující 36 tun potravin a drogistického zboží. Letošní jarní sbírka je naplánovaná na 22. dubna.

Rýže, těstoviny a další trvanlivé potraviny, olej, mléko, konzervy, dětské přesnídávky, sušené kojenecké mléko, ale také toaletní papír, mýdlo, dětské pleny nebo dětská kosmetika. To je zboží, o které mají potravinové banky největší zájem.

Provozní manažerka plzeňské pobočky Michaela Paikrtová před sbírkou loni v listopadu řekla, že lidé v kraji mají otevřené srdce. „V posledních třech letech nám dary od lidí vždy naplnily velký sklad v Plzni,“ řekla Paikrtová.

Poukázky na nákup potravin a drogerie

Potravinové banky průběžně podporují i různé firmy a některé obchodní řetězce. Jedním z výdejních míst téhle základní pomoci potřebným je Diecézní charita.

Petr Šimek z Diecézní charity Plzeň uvedl, že pomoc se jim daří získávat i z mezinárodních programů pro podporu nejchudších.

„Nejsme v situaci, že bychom neměli co vydávat, že bychom nemohli poskytnout pomoc potřebným. Změnila se i forma pomoci uprchlíkům, kteří byli loni významnými klienty potravinové pomoci. Z mezinárodních grantů a dotací národních charit z dalších států se nám podařilo zajistit, že namísto klasických balíčků nebo tašek se základními věcmi můžeme potřebným předávat poukázky na nákup základních potravin a základních hygienických potřeb ve vybraných obchodech. Je to individualizovanější. Oni si snáze nakoupí přesně to, co potřebují, protože obchody, do kterých mohou jít, jsou dobře zásobené, a my nemusíme mít plný sklad,“ vysvětlil Petr Šimek.

Poukázkami přitom není v obchodech možné zaplatit nic jiného než věci představující základní životní potřeby.

Kdy se sbírka koná Národní potravinová sbírka se ve vybraných obchodech uskuteční 22. dubna od 8 do 18 hodin.

Velká vlna solidarity se vzedmula loni na přelomu února a března, kdy do Čech proudily desetitisíce Ukrajinců prchajících před válkou. Lidé jim do front před registračním místem v Plzni nosili jídlo, teplé pití, deky. Do skladů charity vozili dětské kočárky, sunary, pleny i dětskou hygienu. Přiváželi i starší nábytek, kterým pak byly vybavené první byty pro uprchlíky.

Podle spolků a organizací v Plzeňském kraji, které jsou v kontaktu s lidmi žijícími na ulici nebo těmi v materiální nouzi, v posledních letech mírně rostou počty lidí, kteří se dostávají na hranici chudoby a mají problémy s financemi.

„Z našeho monitorování se dá říct, že počty těchto klientů mírně stoupají od začátku omezení, jež byla kvůli nastupující pandemii covidu-19, zasáhly do toho i stále rostoucí životní náklady. Mírně narůstají počty čekatelů na služby v azylových domech, rostou počty lidí v dluhových poradnách a je logické, že v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny byl velký zájem v poradnách pro cizince,“ vypočítal Petr Šimek.

Mezi těmi, kteří dostávají materiální pomoc, se častěji objevují také osamoceně žijící senioři. Když zaplatí nájem, energie a často i potřebné léky, už jim pak nezbývá moc peněz na jídlo. Pracovníci pomáhající lidem v nouzi několikrát poskytovali potravinovou pomoc také studentům, kterým po zaplacení ubytování už nezbyly peníze na základní životní potřeby.

„Opravdu nepomáháme jen lidem na ulici, naše pomoc směřuje k řadě dalších skupin, které ji skutečně potřebují,“ shrnul Petr Šimek z Diecézní charity Plzeň.