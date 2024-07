Pošťák zastavil v zákazu a hádal se se strážníky, na jednoho pak najížděl

„Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří třicetiletému muži z Klatovska sdělili obvinění pro přečin násilí proti úřední osobě za použití násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby,“ potvrdil MF DNES policejní mluvčí Michal Schön.

Řidiči hrozí vyšší trest s ohledem na to, že své auto použil vůči strážníkovi jako zbraň.

Incident se odehrál v dubnu. Podle serveru Novinky.cz pošťák zastavil u krajnice v ulici Náměstí na místě, kde je značka zákaz zastavení. Vystoupil z vozu a začal roznášet balíčky do tamních prodejen. Po příjezdu hlídky městské policie, která s ním chtěla přestupek řešit, se vůči ní choval vulgárně a odmítal na opakované výzvy předložit doklady.

Když chtěl z místa následně odjet, jeden ze strážníků mu zastoupil cestu a křikl na něj, aby jménem zákona vypnul motor a vystoupil ven. Pošťák se ale nakonec rozjel a strážníka posunul asi o metr. K dodávce se pak rozběhl druhý člen hlídky, otevřel dveře a začal na řidiče křičet, aby zůstal stát. To se také nakonec stalo a na místo byla přivolána státní policie.

Obviněný muž strážníkům vysvětloval, že tam stál jen chvilku a že nemá kde jinde zastavit. Argumentoval tím, že to takhle dělají všichni jeho kolegové a policie jim to toleruje.

Doklady strážníkům odmítl dát, protože podle svých slov nic špatného neudělal. Protože prý spěchal, nasedl do auta a chtěl odjet. Zařadil jedničku a popojel jen o pár centimetrů dopředu. Bylo to prý jen demonstrativně, aby strážník pochopil, že chce odjet. Pak si prý uvědomil, že to, co dělá, je blbost. Proto také nakonec zastavil.