Nedostaly čip pro psa zdarma, tak napadly úřednici, viní obžaloba matku s dcerou

Třiadvacetileté Denise Bimbové hrozí za násilí na úřední osobě až šest let vězení, protože úřednice skončila v pracovní neschopnosti. Sedmačtyřicetiletá matka Kvetoslava může dostat až čtyřletý trest.

Spor se rozhořel kvůli čipu, který chtěly ženy pro psa od úřednic zdarma. Zaměstnankyně úřadu ženám vysvětlovaly, že pro čip musejí k veterináři a tam za něj zaplatí 400 až 600 korun. Teprve poté mohou přijít přihlásit psa a zaplatit poplatek.

„Přišly s tím, že jim veterinář řekl, že čip proplatíme. Vysvětlovala jsem jim, že to není možné. Tvrdily, že peníze na čip nemají, protože pobírají dávky v hmotné nouzi. S kolegyní v kanceláři jsme se jim to snažily vysvětlit. Rozčílilo je to. Protože nadávaly na všechno, kolegyně vstala a řekla, že to nevyřešíme. Otevřela dveře od kanceláře a řekla: Prosím. Mladší z žen šla,“ popsala u soudu počátek konfliktu úřednice, která pak slyšela, jak mladší z žen nadává na chodbě její kolegyni.

Napadená žena uvedla, že mladší ze souzených na chodbě řekla, ať se uklidní a netyká jí. „Chytila mě za vlasy, tlačila mi hlavu k zemi. Snažila jsme se z toho dostat. Viděla jsem, jak napřahuje ruku. Začala jsem křičet o pomoc. Když se otevřely dveře od protější kanceláře, mladší z žen se mnou hodila na zeď. Padla jsem. Když jsem se zvedala, ta starší mě udeřila rukou do zad,“ sdělila úřednice, která tehdy skončila v pracovní neschopnosti.

Když se už k místu incidentu sbíhali další úřednici, starší ze souzených žen si podle poškozené najednou začala odmotávat šálu z krku a křičela: „Viděli jste to? Já mám slavíka. Ona mě napadla,“ líčila úřednice, kterou kolegové odvezli z úřadu do nemocnice s poraněným ramenem, krční páteří a množstvím modřin.

Obžalované tvrdí, že napadené byly ony

Souzené popisují napadení opačně. Tvrdí, že jim úřednice nadávala a urážela je. „Když začala, abychom okamžitě vypadly, nebo zavolá policajty, s dcerou jsme s otočily a vycházely ven. Ona ale vyběhla a zezadu začala fackovat dceru. Denisa nevěděla, co se děje. Ta žena křičela: Takhle se mnou mluvit nebudeš, ty parchante! Jenom jsem koukala. Aspoň jsem se pokusila paní odstrčit. Denisa byly v šoku, jen na ni koukala,“ přednesla svoji verzi starší ze souzených žen.

„K tomu se snad nic nedá říct, takhle to nebylo,“ odmítla subtilní úřednice, kterou soudci vyslýchali prostřednictvím audiozařízení z jiné místnosti, aby se nepotkala s obžalovanými.

Podle úřednice, která pracuje na matrice, se jí souzené ženy po incidentu ptaly, jestli jsou v úřadu kamery. Pak odešly. Kolegyně napadené uvedla, že starší z obžalovaných za ní byla později na úřadě. „Chtěla, abych stáhla svoji výpověď, že mi nechtějí dělat zle. To jsem odmítla,“ uvedla svědkyně.

Soud bude pokračovat v létě prováděním dalších důkazů.