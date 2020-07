Opozice chce zabránit prodeji sídla polikliniky v Plzni na Slovanech

Většina zastupitelů hlasovala na konci června pro plán prodat městskou budovu, kterou radnice pronajímá za zhruba čtyři miliony ročně.

Jako zdravotnické zařízení ji provozuje Městská poliklinika Plzeň a její jednatel Pavel Cink měl o koupi opakovaně zájem. Loni nabídl 46 až 57 milionů korun.

Radní, zastánci prodeje, se rozhodli dům nabídnout ve veřejné soutěži s minimální cenou 69 milionů. Záměr hájí tím, že město získá peníze a novému majiteli se otevře cesta k modernizaci domu a jeho vybavení.

Odpůrci zdůrazňují, že jde o jedinou polikliniku v Plzni, která sídlí v budově města. Tvrdí, že prodejem radnice ztratí možnost v případě potřeby ovlivnit nabídku zdravotnických služeb. Upozorňují, že město má z pronájmu domu stálý příjem a může budovu modernizovat vlastními silami.

Některým se také nezamlouvá, že město chce soutěž na prodej vyhlásit, i když má dům až do roku 2024 pronajatý společnost Městská poliklinika Plzeň. Jiné zájemce to může odrazovat.

„Petice proti prodeji běží. Pokud bude dostatečná podpora, můžeme přijít s návrhem revokovat usnesení o záměru budovu prodat. Ještě můžeme odmítnout schválit prodej,“ prohlásil šéf klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák.

Radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS myšlenku na prodej hájí a zdůrazňuje, že podmínkou bude udržení nabídky zdravotní péče. Šlouf řekl, že podle podmínek soutěže má nový zájemce investovat do budovy nebo vybavení 25 milionů během sedmi let.

Dosavadní nájemce má smlouvu do roku 2024

Částka ve výši 30 procent z kupní ceny má fungovat jako bankovní záruka pro případ nedodržení smlouvy a 15 let se mají udržet v domě zdravotnické služby v dosavadním rozsahu.

„Nájemce má smlouvu do roku 2024. Pokud budovu v soutěži získá někdo jiný, bude nájemce platit jemu. Povinnosti, které má nájemce vůči městu, by přešly na nového majitele,“ uvedl Šlouf.

Soutěž bude 2. září. O vítězi a případném prodeji pak rozhodnou zastupitelé 14. září. „Abych to podpořil, bude pro mě zásadní vědět, jak bude naloženo s dosavadními podnájemci. Je tam zhruba čtyřicet ordinací,“ vysvětluje Šlouf.

V poslední době prý od lékařů neslyšel, že by měli s provozovatelem polikliniky potíže. „Ani jeden mi nezavolal nebo mě nekontaktoval,“ ujišťuje.

V minulosti byl s lékaři v kontaktu a plnil roli jakéhosi mediátora mezi zdravotníky a jednatelem Městské polikliniky Plzeň. Šlouf zdůrazňuje, že pokud nynější nájemce polikliniku získá, nemá žádný důvod měnit zavedenou praxi.

Je to soutěž za specifických podmínek

Odpůrci plánu jsou zejména komunální politici KDU-ČSL a Pirátů. Pavel Janouškovec z KDU-ČSL zažil opakované pokusy nabídnout budovy polikliniky k prodeji. „Vždycky jsem byl proti, tak nevím, proč bych měl teď hlasovat pro,“ uvádí.

Domnívá se, že nyní se povedlo najít dost hlasů pro prodej, protože už nejde o přímý prodej nájemci, ale o soutěž. „Je to soutěž za specifických podmínek, které nevím, kdo bude schopný naplnit,“ říká.

Janouškovec neuznává argument, že důvodem k prodeji je skutečnost, že jde o jedinou polikliniku v městské budově a provozovatel má proto jiné podmínky, než jsou v ostatních poliklinikách.

„Ta na Slovanech byla jediná v městském domě vždycky a není mi jasné, proč by to najednou mělo vadit,“ diví se. Podle něj by mohlo objekt provozovat i samo město. Navíc je zvláštní, že jde do soutěže na prodej dům, kde má nájemce smlouvu na další čtyři roky.

Šéf klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák pochybuje o tom, že se dá říct, že případní jiní zájemci o koupi budovy budou mít v soutěži stejné podmínky jako dosavadní provozovatel. Navíc se domnívá, že nynější nájemní smlouva není výhodná pro město. „Nájemce platí ročně jen zhruba čtyři miliony, což je podle mě malá částka a městu se to nevyplácí,“ konstatoval.

Šéf plzeňské KDU-ČSL zastupitel Stanislav Šec řekl, že by návrh Pirátů na revokaci rozhodnutí o záměru dům prodat mohli zástupci jeho strany podpořit. „Zdá se nám výhodnější budovu nechat v majetku města a pronajímat ji přímo lékařům. Měli bychom tak možnost ovlivnit, jaké služby se tam budou nabízet. Myslím, že město by se o tu budovu staralo dobře a že není dobré ji pronajímat nebo prodat,“ konstatoval.