Kriminalita v Plzeňském kraji loni stoupla, vražd a pokusů o ně však ubylo

Méně vražd a násilných činů, ale více řešených podvodů. Tak se dá shrnout loňský rok policistů v Plzeňském kraji ve srovnání s rokem 2024. Celkově počet případů, které tu loni řešili policisté, jen mírně překročil čísla roku 2024.
Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)
Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že meziročně ubylo násilných trestných činů, a to včetně vražd. „V letech 2023 a 2024 jsme evidovali po 13 vraždách nebo pokusech o ně, v loňském roce bylo devět případů,“ řekla Burešová.

Vražd však bude za loňský rok nakonec ještě o jednu méně. „Jeden dokonaný zvlášť závažný zločin vraždy bude vrchní komisař odkládat,“ řekla Burešová.

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jde o případ z října loňského roku, kdy lidé našli u ubytovny v plzeňské části Malesice tělo mrtvého jednašedesátiletého cizince. Při prvním ohledání těla lékař připustil, že mohl zemřít násilnou smrtí.

Policisté o několik hodin později zadrželi podezřelého. Po nařízené pitvě však specialisté uvedli, že si muž zranění mohl způsobit sám. Pro podezřelého vše skončilo propuštěním na svobodu.

Řidička, která zřejmě úmyslně bourala s dcerou v autě, skončila na psychiatrii

Před soudem tak v budoucnu stanou obvinění za zbývající dvě dokonané loňské vraždy. Obě byly neobvyklé.

Osmadvacetiletému trestanci hrozí pořádné prodloužení pobytu za mřížemi. Loni v říjnu podle obvinění uškrtil v cele věznice Plzeň-Bory spoluvězně.

Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Stíhaná za vraždu je i žena, která opilá a pod vlivem drog údajně úmyslně narazila osobním autem do protijedoucí dodávky u Seče na jižním Plzeňsku. Bouračku nepřežila její osmiletá dcera. Zbylých šest případů policisté řeší jako pokusy o vraždy.

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová řekla, že v loňském roce evidovali policisté v kraji celkem 9 244 trestných činů. „V meziročním srovnání je to nárůst o 248 činů,“ řekla Burešová.

V loňském roce zahájili stíhání 4 218 osob. Z toho bylo 713 cizinců, 323 tvořili občané Ukrajiny. Pro srovnání v roce 2024 bylo zahájeno trestní stíhání 4 119 osob, kdy v 685 případech to byly lidé cizí státní příslušnosti (z toho se jednalo o 276 Ukrajinců). Poměrové zastoupení stíhaných lidí cizí státní příslušnosti k jejich počtu na území Plzeňského kraje má téměř stabilní charakter.

