Za smrt chlapce z Polska nalezeného u benzinky v Rozvadově patrně může nová droga

„Na začátku měsíce jsme případ odložili, jelikož v této věci nešlo o podezření z trestného činu,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.
Patnáctiletý Polák se 30. dubna ztratil svému otci při zastávce u čerpací stanice v Rozvadově. Pátrali po něm jak policisté, tak hasiči. Ti jej po několika hodinách objevili mrtvého.
O přítomnosti nebezpečné drogy v těle mrtvého chlapce informoval server Novinky.cz. Potvrdila to i policie. „Ta je na seznamu zakázaných látek,“ řekla bez bližších podrobností Vršecká. Spekuluje se ovšem o droze N-ethylpentedron.
U Rozvadova se ztratil polský chlapec. Po několika hodinách ho našli mrtvého
Tomu, že mladý Polák zemřel po jejím požití, nasvědčuje fakt, že právě v Polsku je tato droga v poslední době populární. I když je její požití smrtelně nebezpečné.
NEP, jak se droze říká, má v Polsku na svědomí řadu úmrtí. Jak píše polský tisk, smrt uživatelů byla buď přímo spojená s drogou NEP, nebo v kombinaci s jinými látkami.
N-ethylpentedron je chemická sloučenina ze skupiny substituovaných kationů. Tato psychoaktivní látka má ovšem smrtelné účinky. Bílý prášek uživatelé šňupou, vaporizují nebo jednoduše snědí.