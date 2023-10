Z léčebny uprchl mimořádně nebezpečný muž. Policie po něm úporně pátrá

Nouzeckého navíc vrah Pavel Záruba, který si odpykává dvacetiletý trest vězení za vraždu šestnáctileté stopařky v roce 2002 na jihu Čech u soudu, kde žádal o obnovu procesu, označil za druhého pachatele. Záruba tehdy u soudu neuspěl a Nouzecký tvrdil, že si vše vymýšlí.

Policisté varují, že Nouzecký je nebezpečný a nikdo by se jej neměl pokoušet zastavit.

„Hledaný muž se dne 4. října nevrátil z povolené vycházky po areálu psychiatrické léčebny v Dobřanech, kde má soudem nařízenou ochrannou ústavní léčbu. Hledaný má vazby na Jihočeský kraj a je předpoklad, že by se zde mohl pohybovat,“ komentovala policejní mluvčí Eva Červenková.

Nouzecký má stejně jako Pavel Záruba vazby na jihočeský Protivín. Oba patřili mezi tamní podsvětí a původně byli nejlepší přátelé, kteří se znají od dětství.

Záruba, který od počátku tvrdí, že stopařku nezabil, v srpnu 2015 požádal o obnovu procesu před krajským soudem v Táboře. Tam přišel s verzí, že ve vozidle, které stopařce Janě Štěpánkové zastavilo v Písku a mělo ji odvést domů do Strakonic, kromě něj seděl právě i Václav Nouzecký. „On ji dvakrát píchnul,“ řekl Záruba tehdy před soudem a když se Nouzecký rozčílil, že Záruba lže, ten pokračoval: „Ty jsi vrah. Já jsem ten trest přijal, je mi jedno, jestli si to odsedím, ale jde mi o to, abych nebyl vrah,“ řekl Záruba.

Tehdy měl vysvětlení i proto, proč žádal o obnovu řízení až po dvanácti letech od odsouzení a proč Nouzeckého neobvinil dříve. Tvrdil, že „dokud bude žít soudce Jiří Bernát, nemá jeho žádost o obnovu procesu smysl, protože stejný soudce, který jej odsoudil, by ji posuzoval.“ Bernát byl jihočeský soudce, který vynesl za svou kariéru dva rozsudky smrti a známý byl i díky tomu, že soudil tři pachatele za rasisticky motivovanou smrt mladého Roma Tibora Danihela v Písku, kterého nahnali do řeky Otavy, kde se utopil. Bernát zemřel v listopadu 2014 a další rok Záruba žádost podal.

Soud ale tehdy jeho žádost shodil ze stolu s tím, že důkazy usvědčující Zárubu z vraždy jsou dostatečně silné a Zárubu ponechal ve vězení, kde si kromě dvacetiletého trestu odpykává ještě další tři roky.

Hledaný Václav Nouzecký je vysoký 181 až 183 centimetrů, má šedé vlasy i vousy, strniště a hnědé oči. V době, kdy byl naposledy viděn, měl na sobě tmavě modré tepláky a kostkovanou košili.

Policie žádá občany, aby veškeré informace k hledanému sdělili na linku 158, případně na nejbližší služebně Policie České republiky.