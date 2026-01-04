Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

„K ohlášenému napadení mladého muže vyjížděli naše výjezdové skupiny s lékařem. Na místě ošetřili pacienta se dvěma řeznými ranami v oblasti pravé ruky a genitálu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí plzeňské záchranky Luboš Bouček. Následně jej pak převezli do Fakultní nemocnice v Plzni.
„Oznámení o zraněném muži, který přišel na jednu z čerpacích stanic ve Stříbře, jsme přijali v sobotu krátce po jedné hodině ranní,“ řekl redakci policejní mluvčí Michal Schön.
|
Podivné okolnosti farářova zranění. V bytě, kde měl psa, mu měl zmizet penis
Policisté muži podle něj poskytli na místě prvotní ošetření, pak jej předali do péče záchranářů.
Jak ke zranění došlo a co se stalo, muž říct nechtěl. Případem se bude policie nadále zabývat.