Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v plzeňské nemocnici.
Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)
„K ohlášenému napadení mladého muže vyjížděli naše výjezdové skupiny s lékařem. Na místě ošetřili pacienta se dvěma řeznými ranami v oblasti pravé ruky a genitálu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí plzeňské záchranky Luboš Bouček. Následně jej pak převezli do Fakultní nemocnice v Plzni.

„Oznámení o zraněném muži, který přišel na jednu z čerpacích stanic ve Stříbře, jsme přijali v sobotu krátce po jedné hodině ranní,“ řekl redakci policejní mluvčí Michal Schön.

Policisté muži podle něj poskytli na místě prvotní ošetření, pak jej předali do péče záchranářů.

Jak ke zranění došlo a co se stalo, muž říct nechtěl. Případem se bude policie nadále zabývat.

