Policisté se zaměřili na kouřící auta, skoro polovina kontrolovaných neprošla

„U sedmi z kontrolovaných vozidel byla zjištěna vážná závada kvůli překročení emisních limitů a byla jim proto zkrácena technická způsobilost na třicet dnů,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Po jednom z kontrolovaných aut zůstal na silnici velký černý koláč sazí. Ty vylétaly z výfuku při měření, kdy technici vytáčeli motor do vysokých otáček.

Majitelé vozidel, která neprošla kontrolou, musejí do měsíce nechat auta opravit a pak s nimi projít novým přeměření emisí. Pokud splní limity, budou dál pokračovat na novou prohlídku ve stanicích technické kontroly. „Vzhledem ke zjištěným skutečnostem mohou ze strany Ministerstva dopravy proběhnout namátkové kontroly v těch stanicích, u kterých vozidla prošla, ale při policejní akci nikoliv,“ upozornil policista Ondřej Hodan.

Ze zveřejněných údajů ministerstvem dopravy vyplývá, že v Plzeňském kraji v posledních letech neprojde stanicemi měřícími emise kolem čtyř procent kontrolovaných vozidel. V roce 2022 ze 188 041 měřených aut jich neprošlo 7677, tedy 4,08 procenta. V první polovině loňského roku přístroje naměřily ve výfukových plynech už nepřípustné hodnoty škodlivin u 3350 z 96 244 vozidel, v přepočtu neprošlo 3,48 procenta aut.

Data ukázala, že nejméně vyhozených aut z kontrolních měření bylo v obou sledovaných obdobích v Klatovech a jejich okolí. Tam v průměru neuspěl jeden ze sta měřených vozů.

Naopak na Plzeňsku je podle dat ministerstva dopravy vyhozeno pět aut z každé stovky kvůli špatným emisím.

Ministerstvo dopravy v únoru avizovalo, že plánuje zpracovat analýzu současného způsobu měření emisí a provádění technických kontrol automobilů. „Chceme identifikovat rizikové body české právní úpravy a navrhnout omezení případného korupčního jednání a tím transparentně ukázat, jak současný systém v České republice funguje a kde je možné ho zlepšit i přesto, že již byla v posledních letech řada opatření pro snížení rizika zneužití realizovaná,“ uvedl k tomu v únoru ministr dopravy Martin Kupka.

Emisní kontroly aut v Plzeňském kraji období 1-12 2022: celkem 188 041 kontrol, neprošlo 7677 aut (4,08 procenta) období 1-6 2023: celkem 96 244 kontrol, neprošlo 3350 aut (3,48 procent)

Plán je takový, že odborní poradci budou nezávisle analyzovat současný systém měření technických parametrů vozidel a srovnávat ho s dalšími evropskými státy. V analýze se budou zaměřovat na úspěšnost STK a SME, tedy například na počty kontrolovaných vozidel za určený čas, průchodnost technických kontrol, procenta vozidel s nedostatečným technickým stavem.

Podle Igora Siroty z ÚAMK je potřeba porovnávat data z technických stavů vozidel s okolními státy. „Srovnejte výsledky kontrol u nás a v Německu. U nich neprochází kolem dvaceti procent vozidel, u nás v průměru mezi dvěma a pěti procenty, záleží i na kraji. To je neadekvátní poměr,“ řekl Sirota.

Porovnání je o to zajímavější, že u nás je aktuálně průměrné stáří vozového parku zhruba 16,2 roku, v Německu je přibližně deset let. „Oni mají novější vozový park, mladší vozidla odpovídající jiným normám, a přesto pravidelnými technickými kontrolami neprocházejí. Zatímco u nás procházejí. To nedává logiku,“ podotkl Igor Sirota z ÚAMK.

Centrum služeb pro silniční dopravu má k dispozici pojízdné stanice měření emisí od roku 2019. S jejich využitím technici odhalili stovky aut s nefunkčními nebo úplně odstraněnými filtry pevných částic, případně se závadami, kvůli kterým vozy vypouštěly do ovzduší vysoká množství škodlivin.

„Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržbě vozidla. Základní problém není v samotném stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ řekl v závěru roku 2019 expert na měření emisí Michal Vojtíšek z Fakulty strojní ČVUT v Praze.