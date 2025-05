Bič na rychlé řidiče. Radary je nově změří na západním okruhu Plzně i ve Studentské

Studentská ulice vedoucí sídlištěm je součástí budovaného městského okruhu. Úsek mezi křižovatkami s Kaznějovskou a Plaskou ulicí je u školy, strážníci i policisté tu nepravidelně měří rychlost i klasickým radarem.

„Hlavním důvodem pro budování úsekových měření rychlosti je bezpečnější jízda vozidel ve městě a dodržování stanovené rychlosti. Snižuje se tím počet dopravních nehod,“ uvedl plzeňský radní pro bezpečnost Tomáš Kotora.

Ve Studentské už jsou na silnici namalované i příčné čáry na vjezdech a výjezdech z měřených úseků. Systém propočítává podle snímků z kamer a zaznamenaných časů průjezdů průměrnou rychlost vozidel.

Nejdelší měřený úsek má 1832 metrů

Na západním okruhu vznikají hned tři měřené úseky. První je od velkého kruhového objezdu u nové obchodní zóny za první most přes okruh, ten je dlouhý 455 metrů. Nejdelší z nových měření bude od sjezdu u Vinic až na konec estakády u výjezdu na Chebskou ulici s délkou 1832 metrů. V posledním budou kamery hlídat řidiče mezi Chebskou a Vejprnickou na 1367 metrech v nejstarší části okruhu.

Někteří řidiči mají problémy už teď dodržovat maximální povolenou rychlost na okruhu. Až tam začne měření naostro, změření rychlíci by neměli dostávat pokuty za každý rychleji projetý úsek zvlášť, ale za jednu jízdu by měla dorazit jedna pokuta za takzvaný navazující přestupek. „Nikde jinde v Plzni takovou funkcionalitu nemáme, technicky to řešíme s dodavatelem,“ potvrdil ředitel úseku infrastruktury Správy informačních technologií města Plzně (SIT MP) Libor Červený.

Podle šéfa SIT MP Luďka Šantory se nově osazené úseky kamerami napojují na systémy města a před jejich ostrým spuštěním musejí projít důkladným testováním. „Kromě nových úsekových měření dolaďujeme na Karlovarské ve směru do centra technologii sledující nedovolenou jízdu vozidel ve vyhrazeném pruhu pro záchranný systém a hromadnou dopravu,“ upozornil Šantora.

Město za vybudování nových úsekových měření ve Studentské a na západním okruhu zaplatí 8,5 milionu korun. V současné době si řidiči musejí dávat v Plzni pozor na měřené úseky v Plaské, ve Folmavské, v ulici U Seřadiště, v Radobyčicích a Radčicích.