„Zastřelit a hodit do řeky.“ Za komentář k brutálnímu útoku na dívku padla pokuta

Soudkyně Blanka Šišová příspěvek vyhodnotila jako přečin podněcování k trestnému činu. Dnešní rozsudek není pravomocný, protože se muž z Plzně na místě odvolal.

Státní zástupce, který navrhoval trest dva měsíce odnětí svobody s ročním podmíněným odkladem a čtyřtisícovou pokutu, si vzal lhůtu na rozmyšlenou.

Brejchův advokát u soudu uvedl, že za stejné činy odešli jiní lidé od soudu bez trestu, proto je třeba se odvolat. „To je svoboda slova?“ poznamenal.

Jiným tónem zpočátku mluvil obviněný. „Reagoval jsem v afektu, mám stejně starou dceru, kterou napadl ten pán. Nemyslel jsem to vážně, nejsem člověk který by chtěl někoho zastřelit na základě jakéhokoliv skutku, lituji toho,“ sdělil vyučený automechanik u soudu s tím, že už se v reakci na to, že stanul před soudem, odpojil od sociálních sítí.

Nikdy netrestaný Brejcha ale ke konci své výpovědi přitvrdil a doplnil, že nerozumí tomu, proč před soudem skončil. „V mylném domnění svobody slova jsem to napsal,“ dodal.

Na otázku soudkyně, co komentářem myslel, odpověděl, že nechtěl podněcovat k trestnému činu kohokoli. „Udělal jsem to ve zlosti, asi jsem na to reagoval nepřiměřeně,“ dodal Brejcha.

Škodlivost byla nulová, domnívá se advokát

Státní zástupce se Brejchy ptal, zda sleduje zprávy a zda ví o tom, že tyto nenávistné komentáře postihují. „Nikde jsem se nedočetl, že se dá dojít až k soudu,“ odpověděl. Na otázku, co by přál pachateli, o kterém psal v komentáři, odpověděl, že přiměřený trest. „Myslím, že dostal 19 let. To je podle vás málo?“ ptal se státní zástupce. „Myslím, že ne,“ odpověděl Brejcha.

Brejchův advokát hájil klienta tím, že máme svobodu slova. „Musí existovat reálná možnost, že by ten čin šel uskutečnit, ale Ukrajinec byl ve vazbě, čin tedy nebyl uskutečnitelný, škodlivost jednání mého klienta je nulová,“ uvedl.

Soudkyně rozsudek vysvětlila tím, že i když se jednalo o poměrně brutální jednání, nelze se ani v rámci svobody projevu tímto způsobem vyjadřovat. „Pokud je komentářů příliš mnoho, nelze vyloučit, že k takovému jednání může dojít. Není pravda, že čin nemůže být dokonán,“ uvedla soudkyně s tím, že se může týkat dalších lidí.

„Je to jednání, které je za hranou a nelze jej společensky akceptovat. Lidé mohou být ohroženi, vy můžete být přesvědčen, že čin byl brutální, ale my občané nejsme vykonavateli trestu, docházelo by k dysbalanci. Vznikne tu pak společnost bez pravidel,“ vysvětlila soudkyně. Zároveň upozornila i na to, že v době, kdy se komentář na sociální síti objevil, nebyl Ukrajinec ještě odsouzen. „Tím nesnižuji jeho čin, ale musíme ctít presumpci neviny,“ dodala Šišová.

„Uvedla i to, že trest je mírnější, než navrhoval státní zástupce. Jako důvod uvedla to, že se nedá předpokládat, že by Brejcha v podobné činnosti pokračoval. Důvodem trestu byla podle ní generální prevence neboli že má zajistit ochranný efekt ve vztahu k ostatním potenciálním pachatelům.

Brejcha reagoval na příspěvek o mladém Ukrajinci, který loni v srpnu v Plzni znásilnil školačku a pokusil se ji zabít. Dívku spoutal, bodl ji, řízl do krku, svlékl, hodil do pytle a hodil ze srázu. Patnáctiletá dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život. Soud poslal devatenáctiletého Ukrajince do vězení na 19 let.

