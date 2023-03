Běžence soudí za pobodání ženy a znásilnění druhé. Necítím se vinen, řekl

Čtyřiadvacetiletý Afghánec Esmat Shirzad přijel do Karlových Varů oslavit silvestra a své narozeniny, které má 1. ledna, se dvěma kamarády z Německa, kde jako uprchlík získal azyl. Místo oslav však zaútočil na dvě ženy.

Podle spisu se o silvestrovské noci nejprve seznámil se sedmatřicetiletou ženou z Karlových Varů. Prvního ledna 2022 tři hodiny po půlnoci spolu odešli z restaurace a v nedalekém lese na ni vytáhl nůž a začal ji bodat do břicha a hrudi. Žena upadla na zem, kde krvácela, mladík z místa utekl.

Z městského lesa nedaleko dolního vlakového nádraží v centru Karlových Varů se nakonec zraněná žena dobelhala do restaurace, kde zkolabovala a upadla do bezvědomí. Odtud ji záchranáři převezli do nemocnice, kde se podrobila operaci, nezemřela jen díky včasné lékařské pomoci.

Nebyl jsem v normálním stavu, tvrdí

Jen o ulici dál pak mladík podle obžaloby zaútočil nožem na devatenáctiletou studentku, která se vracela v noci domů. Šlo o stejný nůž, kterým chvíli předtím pobodal první oběť.

Dívku podle spisu natlačil na plot, s nožem šermoval kolem jejího břicha a pak ho přiložil ke krku. Když se žena pokusila utéct, Afghánec ji srazil na zem, sedl si na ni a začal ji rdousit. Dívka upadla do bezvědomí, čehož muž využil a částečně ji svlékl. Pak se na jejím obnaženém těle sexuálně uspokojoval až do svého vyvrcholení. Následně z místa utekl.

Dívka ležela v bezvědomí několik desítek minut. Poté, co se probrala, zastavila u cesty cizího muže a ten jí zavolal pomoc.

Policisté násilníka dopadli po hodině a půl. Dechová zkouška ukázala 1,23 promile alkoholu.

Podle obhájce si obžalovaný kvůli požití alkoholu na nic nepamatuje. S kamarády si nejprve koupil lahev vodky a vypili ji společně v hotelu, pak pokračovali v pití tvrdého alkoholu v tanečním klubu. „Nemám s pitím žádné zkušenosti, nikdy v životě jsem toho nevypil tolik, jako v ten večer. Nedokážu říct, jak jsem se cítil. Nebyl jsem v normálním stavu,“ popsal u soudu.

Přišel i s vysvětlením, že mu do pití někdo zřejmě nasypal jakýsi prášek. Poznal to podle toho, že měl v ústech zvláštní pocit.

Na otázku, zda se cítí vinen, odpověděl, že ne. Nedokázal vysvětlit, jak se mu na těle objevily škrábance. Tvrdí také, že ani jednu z poškozených nezná. Na záběrech z bezpečnostní kamery je přitom vidět, jak s jednou z nich mluví.

Žalobce navrhuje 18 let vězení

„Ještě si pamatuji, že proti mně běží policista. Chtěl vidět doklady a potom na mě vytasil zbraň. Já si musel lehnout na zem,“ dodal Afghánec.

V Německu žije od roku 2015. „Moje rodina je původem z Iránu, všichni jsme ale emigrovali, protože je tam pořád válka a nemůžeme tam žít. V Německu jsem chodil tři roky do školy, učil se jazyk, seznamoval se s lidmi a kulturou,“ popsal cizinec.

Státní zástupce pro obžalovaného navrhl úhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou. Rozsudek v případu zatím nepadl.

