Mladík se pohádal kvůli penězům s přítelem matky. Bodl ho do břicha a utekl

Podle spisu Patrik K. zaútočil na čtyřiačtyřicetiletého muže 2. června kolem šesté hodiny vpodvečer. Činu předcházela hádka.

„Do ruky vzal kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 19 cm a se slovy ´Zabiju tě z**de´ bodl poškozeného do břicha, přičemž dalšímu útoku zabránila přítelkyně poškozeného. Svým jednáním způsobil poškozenému poranění stěny a dutiny břišní, tenkého i tlustého střeva, stěny žaludku a významnou krevní ztrátu, přičemž jen v důsledku včasné lékařské pomoci muž nezemřel,“ stojí ve spisu.

Patrik K. poté z bytu na Slovanech nedaleko bazénu utekl. Policisté ho dopadli po třech hodinách nedaleko nemocnice na Borech.

Státní zástupce pro mladíka navrhuje trest odnětí svobody v trvání deseti let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

„Začali jsme se hádat kvůli penězům. Že prý to dlouho táhne sám, to ale nebyla pravda. Pak řekl, že mě vyhodí na ulici. Jak šel do pokoje, zakřičel, že mě zabije. Vzal jsem z linky nůž a chtěl jsem ho vystrašit. Šel jsem za ním, on se otočil a dal mi ránu do obličeje a chtěl mě udeřit znovu. Zareagoval jsem a bodl. Nechtěl jsem ho zabít ani mu ublížit, šlo o sebeobranu,“ hájí se mladík, který před umístěním do vazby dělal brigádně výkopové práce.

Chtěl údajně zraněnému muži pomoct, ale matka mu řekla, ať odejde. „Nechtěl jsem zhoršovat situaci. Nůž jsem hodil do řeky a pak chodil po Plzni, než mě zastavila hlídka. By jsem zmatený, v šoku, nože jsem se chtěl zbavit,“ popsal dnes obžalovaný Patrik.

„Měl jsem ho rád jako vlastního syna. Teď už ne, když mě chtěl zabít. Žili jsme jako jedna rodina tři čtyři roky,“ vzpomínal bodnutý muž před soudem.

„Měli jsme dluh na nájmu, táhl jsem to sám. Sehnal jsem mu práci, ale on se na ni vykašlal. Když mě bodl, zeptal jsem se ho, jestli mě chce zabít? Řekl ano a šel na mě znovu nožem. Pak ho chytila máma,“ vzpomínal poškozený muž, který s Patrikovo matkou žije 14 let. Vyloučil, že by nevlastního syna udeřil.