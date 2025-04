Tragédie se odehrála v Plzni – Černicích. Na místě byl nalezen mrtvý muž a těžce zraněná starší žena s prostřelenou hlavou.

Na místo události byl naším zdravotnickým operačním střediskem vyslán inspektor provozu, lékař ve voze RV a jedna výjezdová skupina RZP,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.

„Po zajištění bezpečnosti policií na místě jsme si do péče převzali osmdesátiletou ženu, která byla při vědomí s poraněním hlavy transportována na Emergency Fakultní nemocnice v Plzni. U sedmasedmdesátiletého muže byl lékařkou konstatován exitus a na místo byl povolán koroner,“ upřesnil Bouček.

Co bylo motivem, zatím není jasné. Sousedé z ulice, které redaktor MF DNES oslovil, netuší, co se mohlo stát.

„Je to obrovská tragédie, jsme z toho v šoku, protože celé Černice jsou klidná oblast. Já osobně bydlím v sousedství těchto manželů, tedy pána a jeho družky. Je to pro nás všechny strašně smutná zpráva a musíme se s tím nějak vyrovnat, a to v rámci sousedských vztahů, tak i v rámci obce,“ vyjádřil se starosta Černic Vladislav Sloup.