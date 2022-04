Dukát Karla IV. a další stovky mincí, vzácný poklad má hodnotu čtyř milionů

„Mince byly uschovány v keramické nádobce přikryté plochým kamenem. Tento nález patří k největším nálezům se zlatou mincí v Čechách vůbec a ze 14. století absolutně. Po celé republice máme zlatých mincí z nálezů několik desítek. A tady jich je 92,“ uvedl numismatik Miroslav Hus.

Ovšem i stříbrná složka je podivuhodná. Jsou v ní totiž obsaženy pouze české groše včetně jejich dosud neznámých variant. „Takových je tam 54. Je to absolutní novinka. Když je kolegové numismatici uviděli, zajásali,“ doplňuje Hus.

Počet nalezených uherských mincí teď plzeňské muzeum zařadilo do úzké skupiny středoevropských institucí, které je také vlastní. Zatímco u zlatých mincí byly kromě dukátů Karla IV. i mince zahraniční, u stříbrných mincí šlo pouze o české groše. I v tom tkví zvláštnost nedražického pokladu.

Nebyly tu jinak obvyklé groše míšeňské a žádná mince drobná, která jinak bývá zastoupena v nálezech stovkami, ne-li tisícovkami kusů.

Výzkum ukázal, že depot byl zcela jistě ukryt na konci sedmdesátých let 14. století. V té době sice nezuřila žádná válka, přesto měl majitel pokladu důvod jej ukrýt. „V té době čelil kladrubský klášter ústrkům, a dokonce i otevřenému nepřátelství okolní šlechty a královských měst. Ukrytý poklad představoval značný majetek v hodnotě menší vsi nebo několika statků či mlýnů. Domníváme se, že jeho uložení má souvislost právě s klášterem,“ konstatuje Hus.

První minci z pokladu objevil v březnu roku 2020 pár při procházce. „Dva mladí lidé si šli do lesa odpočinout od covidu a našli na zemi jednu blyštivou minci. Dali nám přes společného známého vědět a my jsme po zhruba dvou hodinách dorazili na místo. Očištění zlatých mincí nebylo tak náročné, u stříbrných to bylo horší. Tam práce zabraly několik měsíců,“ říká archeolog Milan Metlička. Zkoumání mincí a jejich datace trvala zhruba půl roku.

Západočeské muzeum v Plzni unikátní nález vystavuje do 15. května v rámci stálé expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - expozice Archeologie. Zájemci budou moci spatřit mince všech variant i zbytky nádobky, v níž byly uloženy. Chybět nebude ani fotodokumentace.

