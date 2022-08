Poesiomaty vyprávějí příběhy, zvoní a zpívají. Stačí zatočit klikou

Objevily se i na dalších pěti místech České republiky ležících poblíž hranic. Nový projekt spolku Piána na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy, Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace PPF poukazuje i na příběhy jednotlivců a spolků, jež se snaží o záchranu unikátních kulturních památek.

Poesiomaty se rozezní po zatočení klikou. Začnou hrát či zpívat. Tyto mluvící sochy rozmisťuje jejich autor Ondřej Kobza už od roku 2015. Lidé si je tak mohou poslechnout ve více než dvou desítkách českých i zahraničních měst.

„Poesiomaty prošly vývojem, díky kterému už nepotřebují připojení k elektrické síti – energii člověk vytvoří zatočením klikou. To nás dovedlo k myšlence, že nemusí stát jen ve městech. Začali jsme tedy hledat možná místa k umístění. Místa se zajímavou historií a unikátním kouzlem. A přesně to splňují opuštěné kostely,“ uvedl Kobza.

S nápadem umístit strojky ke kostelům, které po odsunu českých Němců postupně chátraly, pak Kobza oslovil Česko-německý fond budoucnosti, jenž mu pomohl vytipovat většinu míst, propojil ho s místními spolky a podílel se na dramaturgii.

„S obnovou památek německého a židovského kulturního dědictví v pohraničí pomáháme už skoro 25 let. Nápad umístit poesiomaty v oblasti bývalých Sudet nás proto velmi zaujal a rozhodli jsme se, že do tohoto projektu vstoupíme i jinak než finančně,“ přiblížil český ředitel fondu Tomáš Jelínek s tím, že podporou projektu chce zviditelnit odkaz bývalých německých obyvatel českých zemí, vyzdvihnout vše dobré, co se po roce 1989 povedlo v oblasti česko-německé spolupráce, a povzbudit Čechy a Němce k jejímu prohlubování.

„Spolu s Ondřejem a jeho týmem jsme se proto snažili vybírat taková místa, kde entuziasmus místních lidí může nadchnout a inspirovat další zájemce o česko-německé setkávání,“ sděluje německá ředitelka fondu Petra Ernstberger.

„Ondřejovy aktivity dlouhodobě sledujeme a vítáme jeho přístup k oživování veřejného prostoru. Proto jsme se rozhodli podpořit také instalaci poesiomatů, které přinášejí netradičním způsobem poesii do zapomenutých míst a znovu probouzejí genia loci každého z nich,“ uvedla členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková.

Poesiomaty stojí kromě Plzeňska také na Karlovarsku, Ústecku a v Orlických horách. Vznikly ve spolupráci s místními spolky a jednotlivci, kteří se rozhodli pro záchranu zchátralých staveb.

„Jsou to fascinující příběhy: mladí lidé, kteří se seznámí při opravě kostela, ve kterém se nakonec vezmou. Spolky, které díky usilovné práci promění rozpadající se kostel v živé poutní místo. Tenhle projekt je vlastně z velké části poděkováním za dlouholetou záslužnou práci lidí, kteří zůstávají mimo pozornost veřejnosti,“ dodal Kobza.